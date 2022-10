Sommet de l’union africaine à  Niamey: Signature de l’accord portant organisation du sommet

Le représentant permanent du Niger auprès de l’union africaine, sem amadou hassane mai dawa a signé hier, au siège de l’Union Africaine, en Ethiopie, l’accord sur l’organisation du sommet à Niamey.

Cette cérémonie de signature s’est déroulée le Niger représenté par SEM AMADOU HASSANE MAI DAWA, Ambassadeur, Représentant Permanent de la République du Niger auprès de l’Union Africaine et la Commission de l’Union Africaine représentée par S.E l’Ambassadeur Alexandre Ratebaye, Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la Commission, de l’Accord portant sur l’organisation par le Niger, du Sommet Extraordinaire de l’Union Africaine sur l’Industrialisation et la Diversification Economique en Afrique, et de la Session Extraordinaire sur la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF), qui se tiendront à Niamey, le 25 novembre 2022.