Message du Président de la ceni à la diaspora: Lancement de l’enrôlement biométrique

Le président de la ceni a, à travers un message, lancé l’opération de l’enrôlement biométrique de la diaspora pour l’élection des 5 députés de la 9ème région du Niger.

Pour maître issaka souna, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) après consultation avec les partis politiques, les organisations de la société civile et les responsables des médias, a démarré à partir d’aujourd’hui, 15 Octobre 2022 , et conformément à son chronogramme, l’enrôlement biométrique des Nigériens de l’extérieur communément appelé diaspora et qui constitue la 9ème région du Niger.

La diaspora est cette communauté de nigériennes et de nigériens forte de plusieurs milliers de personnes qui vit dans plusieurs pays en Afrique, en Europe, en Asie et aux Amériques. Elle est représentée par 5 députés élus à l’Assemblée Nationale.

Cette opération qui avait été bloquée par la pandémie de la covid19 a été rendue possible grâce à l’amélioration de la situation sanitaire.

Selon lui, c’est un arrêt de la Cour Constitutionnelle, la plus haute juridiction en matière électorale, qui a qualifié cet évènement, autorisé la suspension de l’enrôlement et ordonné sa reprise dès que possible. Les conditions de la reprise étant désormais réunies, la CENI a consulté ses partenaires et arrêté la date du 15 octobre 2022 pour le démarrage de l’enrôlement biométrique des Nigériens de l’extérieur. Le mode opératoire retenu est le même que celui qui a conduit à la production du Fichier Electoral Biométrique (FEB) des Nigériens de l’intérieur. L’exercice sera conduit pendant 14 jours pour chaque Centre d’enrôlement et de Vote (CEV), et concernera 15 pays, à savoir :



– Algérie ;

– Benin ;

– Burkina Faso ;

– Cameroun ;

– Côte d’Ivoire ;

– Ghana ;

– Mali

– République Fédérale du Nigeria ;

– Royaume du Maroc ;

– Sénégal ;

– Tchad ;

– Togo ;

– Belgique ;

– France ;

– États Unis.



L’opération se déroulera au niveau de 215 Centres d’enrôlement et de vote (CEV), mobilisera 560 Opérateurs d’enrôlement (OPE). Quarante-et-sept (47) superviseurs administratifs et vingt-et-un (21) superviseurs techniques veilleront aux cotés des membres de 16 Commissions Administratives (CA), au bon déroulement des opérations sur le terrain. Quatre cents (400) Kits qui sont actuellement déployés.

Pour le président de la ceni, les résultats des différentes collectes seront ensuite traités comme cela a été le cas pour les résultats antérieurs de l’enrôlement à l’intérieur. Les étapes de l’affichage de la liste provisoire, les arbitrages et le règlement préalable du contentieux seront observés avant l’établissement des listes biométriques définitives et des cartes d’électeur.

Vu l’enjeu que constitue cet important exercice nécessite une mobilisation de toutes les personnes et de toutes les énergies.

La participation et la bonne collaboration des acteurs majeurs, à savoir les partis politiques, les organisations de la société civile, les leaders d’opinion et les médias sont indispensables au succès de l’opération envisagée.

La détermination de l’administration centrale de la CENI complétée et soutenue par l’administration territoriale, celle de l’administration diplomatique, des finances et des partenaires techniques et financiers que nous remercions bien vivement, assurera une atteinte objective des résultats escomptés.



C’est l’occasion pour les Nigériens de l’extérieur, les partis politiques, les organisations de la société civile et les responsables des medias de jouer un rôle citoyen actif, permettant d’assurer la réussite du processus électoral et la promotion de la démocratie.

En conclusion, maître souna a souligné compter sur l’ engagement, la bonne collaboration et la participation active dans la mobilisation, la sensibilisation et le partage des bonnes informations en tant qu’acteurs incontournables de la démocratie.