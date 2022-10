LE NIGER HONORE UNE FOIS DE PLUS : un de ses fils est à l’honneur à la banque mondiale

Le Nigérien Abdoul Salam Bello a été nommé Administrateur du Groupe Afrique II de la Banque Mondiale. Le Groupe représente 23 pays africains au Conseil d’Administration de la Banque à savoir : Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la Centrafrique, les Comores, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, Madagascar, le Mali, l’Ile Maurice, la Mauritanie, le Niger, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, le Tchad, et le Togo. Notre compatriote remplace ainsi son collègue Béninois, Alphonse Ibi Kouagou. M. Abdoul Salam Bello, en tant qu’Administrateur, participe, désormais, à la gouvernance de l’institution et représente les pays membres auprès du Groupe de la Banque mondiale (GBM).

En tant qu’Administrateur, il prend part à la définition de la politique et des stratégies de l’institution ; à l’approbation du budget annuel ; à l’approbation des opérations de prêts, de dons, d’investissements directs, de garanties et d’assistance technique au nom de la Banque auprès des 23 pays Africains de son groupe.

Pour rappel notre compatriote est titulaire d’une maîtrise en gestion des risques internationaux de HEC Paris, France ; d’une maîtrise en gestion des activités internationales de l’Université de Lyon ; d’une maîtrise en diplomatie et négociations stratégiques de l’Université Paris-Sud et d’un diplôme d’ingénieur en télécommunications de l’Université de Toulon, France. M. Bello est également diplômé de l’Executive Education Program for Senior Managers in Government de la prestigieuse Harvard Kennedy School, aux États-Unis.

Il a une grande expérience dans le domaine de la finance publique pour avoir travaillé à la BID, au NEPAD, aux Nations Unies comme chargé de projet principal à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), et bien sûr à la Banque Mondiale en tant qu’administrateur suppléant.

M. Abdoul Salam Bello a fait ses preuves dans des projets d’intérêt pour l’Afrique au niveau de la Banque Mondiale en tant qu’Administrateur suppléant. Il était aux côtés du Président de la Banque en septembre dernier lorsque ce dernier avait rencontré, à huit clos, le Président du Niger SEM Mohamed Bazoum en marge de la 77eme Assemblée Générale des Nations Unies. A 45 ans, ce digne fils de notre pays, honore notre pays et l’Afrique. Il lui revient, dorénavant, la mission d’aider les autorités des pays membres qu’il représente à identifier et saisir les opportunités offertes par le GBM et surtout mobiliser les appuis nécessaires à la mise en œuvre des initiatives, programmes et projets appuyés par le GBM dans les pays membres.

Les défis dont le nouvel Administrateur devrait faire face sont nombreux et de taille mais notre compatriote M. Abdoul Salam saura y faire face avec honneur et dignité. L’homme et son équipe disposent des moyens leur permettant d’être à la hauteur de la mission pour le bonheur du continent notamment des 23 pays africains couverts par le groupe Afrique II. Le groupe Tamtam Info, lui souhaite bon vent pour cette exaltante mission.