Coopération bilatérale Niger-Italie: La République Italienne dote l’Armée de l’Air nigérienne de deux (2) hélicoptères AB 412

Dans le cadre des relations bilatérales, encadrées par un accord de coopération signé le 26 septembre 2017 entre le Niger et l’Italie, la République Italienne a offert deux (02) hélicoptères de type AB 412 au Niger pour renforcer la capacité de l’Armée de l’Air, non seulement en transport de personnel et de logistique, mais aussi en évacuation sanitaire. En visite de travail au Niger, le ministre Italien de la Défense, M. Lorenzo Guerini a procédé à la remise officielle des deux (2) aéronefs, hier en début d’après-midi, à la base aérienne 101, au ministre de la Défense Nationale, M. Alkassoum Indattou, en présence des autorités militaires et civiles des deux (2) pays.

Cette réception marque le début de la concrétisation de la promesse de quatre (4) hélicoptères, faite par le ministre de la Défense Italienne lors de sa précédente visite au Niger. La livraison des deux (02) autres hélicoptères est prévue en 2023. La dotation de l’Armée de l’Air avec ces 2 aéronefs, est le fruit d’une coopération dynamique entre le Niger et l’Italie. Ces appareils vont renforcer les capacités de surveillance et de contrôle des Forces de Défense et de Sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et le trafic en tous genres.

Pour le ministre de la Défense Nationale, M. Alkassoum Indattou, cela démontre à suffisance la solidité de la coopération militaire entre l’Italie et le Niger, qui ne se limite pas à ce geste. Il a, à cet effet, rappelé les formations de renforcement de capacités offertes par l’Italie aux Forces armées Nigériennes. «Les défis sécuritaires de l’heure nous imposent de disposer de capacités adéquates pour pouvoir agir vite et avec efficacité, et au besoin avec nos partenaires, dans un spectre sécuritaire de plus en plus large», a estimé M. Alkassoum Indattou. Il a par ailleurs réitéré les remerciements du Gouvernement à la République Italienne pour tous les efforts déployés afin de soutenir le Niger à travers entre autres le financement du projet de construction, d’équipement et d’opérationnalisation, du Centre d’Expertise Médicale du Personnel Navigant (CEMEDAN).

Peu avant la signature des documents, symbole de la réception des 2 appareils volants, le ministre italien de la Défense, M. Lorenzo Guerini a déclaré que le Niger, « fait partie des pays de premier intérêt pour l’Italie». En effet, il a souligné que le Niger est un pays clé pour l’équilibre du Sahel, pour la lutte contre le terrorisme international et pour la lutte contre des phénomènes odieux tels que la traite des êtres humains.

«Nous voulons être aux côtés du Niger, en le soutenant, en tant que pays ami, dans son processus de développement et dans le chemin qu’il accomplit pour assurer la stabilité de ses institutions et le bien-être de ses citoyens», a-t-il ajouté. Selon le ministre italien de la Défense, son pays entend consolider avec le Niger une coopération bilatérale structurée, en poursuivant le dialogue stratégique et fructueux entamé depuis longtemps et qui continue.

«Tel est le cadre dans lequel s’inscrit l’accord d’aujourd’hui, dont fait partie aussi l’octroi d’un paquet formatif, dans les trois ans 2022-2024, en faveur des équipages de vol – pilotes et techniciens – nigériens, ainsi qu’un contrat de maintenance de deux ans, couvrant chaque hélicoptère, à compter de la date de livraison», a expliqué M. Lorenzo Guerini.

Source: ONEP