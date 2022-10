Airtel Africa lance The Voice Africa

Lagos, le 19 octobre 2022 : Airtel Africa, l’un des leaders de la téléphonie mobile en Afrique et fournisseur de solution mobile money, présent dans 14 pays d’Afrique, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec FAME Studios Africa en tant que sponsor principal de The Voice Africa lors d’une conférence de presse tenue à Lagos, au Nigeria.

The Voice est la première émission de musique et de divertissement dans le monde, diffusée dans plus de 180 pays. Fort du succès de The Voice Nigeria, Airtel Africa s’est associé aux producteurs exécutifs des saisons trois et quatre, FAME Studios Africa, pour déployer le concept primé sur les 14 marchés d’Airtel Africa.

La première saison de The Voice Africa sera diffusée à des millions d’Africains via la plateforme Airtel TV en avant-première, sur des chaînes gratuites (FTA) et des chaînes payantes dans 14 pays d’Afrique. Elle devrait attirer et mettre en valeur les plus brillants talents musicaux africains, aux côtés d’un panel de coachs et d’animateurs de télévision de haut niveau, et leur servira de tremplin vers une reconnaissance mondiale.

Sept participants de chacun des 14 pays seront sélectionnés pour participer au programme, et l’un d’entre eux sera couronné vainqueur de The Voice Africa.

Segun Ogunsanya, DG d’Airtel Africa, a déclaré : « En tant qu’entreprise, nous sommes motivés par l’objectif de transformer les vies, car cela signifie libérer le potentiel des gens pour qu’ils se développent. The Voice Africa nous offre une plateforme incroyable pour découvrir et promouvoir les talents musicaux des jeunes Africains, leur permettant ainsi d’atteindre leur plein potentiel. Je crois que la passion et l’excitation qui entourent leurs performances stupéfiantes vont unir les gens à travers le continent. »

« Notre paysage musical culturellement riche des rythmes africains, vibrant et dynamique, a eu un impact massif au niveau mondial.

Il existe une énorme opportunité pour la musique africaine d’être exportée à une échelle plus grande que jamais, et The Voice Africa est venu pour donner du pouvoir à nos jeunes talents et les aider à réaliser leurs ambitions. Airtel Africa facilite ainsi l’émergence de musiciens qui pourront rivaliser avec leurs pairs au niveau mondial. »

The Voice Africa est la dernière initiative d’Airtel Africa conçue pour soutenir l’atout le plus précieux du continent.

Au fil des ans, Airtel Africa a parrainé les MTV Africa Music Awards (MAMAs), le Zain Africa Challenge, qui a réuni des étudiants dans un concours de quiz, et Airtel Rising Stars, un tournoi de football pour les garçons et les filles de moins de 15 ans.

« Airtel Africa a toujours cru en l’Afrique et continuera de croire en l’Afrique », poursuit Segun Ogunsanya.

« En tant que continent ayant la population la plus jeune au monde – environ 50 % – développer sa créativité, son talent et son énergie pourrait libérer le potentiel de l’Afrique. Grâce à The Voice Africa, Airtel Africa offre une plateforme aux jeunes Africains pour qu’ils puissent montrer leur talent et donner le meilleur d’eux-mêmes. L’avenir de l’Afrique est brillant. L’avenir de l’Afrique, c’est maintenant. »

Le partenariat innovant entre Airtel Africa et The Voice suscitera l’enthousiasme des fans par le biais d’intégrations de contenus personnalisés à l’antenne, d’activations sur les médias numériques et sociaux et d’événements dans les pays. The Voice Africa commencera par un appel à candidature le 21 octobre, suivi d’auditions live au cours de l’année. L’émission sera diffusée en mars 2023, et la grande finale aura lieu au cours de la même année. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.thevoice.africa.com

À propos d’Airtel Africa

Airtel Africa est un important fournisseur de services de télécommunications et d’argent mobile, présent dans 14 pays d’Afrique, principalement en Afrique de l’Est et en Afrique centrale et occidentale.

Airtel Africa offre une suite intégrée de solutions de télécommunications à ses abonnés, y compris des services mobiles de voix et de données ainsi que des services d’argent mobile au niveau national et international.

Le Groupe a pour objectif de continuer à offrir une expérience client simple et intuitive grâce à des parcours client rationalisés.

