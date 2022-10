Echanges entre le ministre d’Etat, Hassoumi Massoudou et Victoria Nuland au sujet des divers aspects de la coopération nigéro-américaine

Une forte délégation américaine, conduite par la Sous-Secrétaire d’Etat américaine aux Affaires politiques, Mme Victoria Nuland a été reçue, hier 19 octobre 2022, par le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Hassoumi Massoudou. Les relations de Coopération entre les Etats-Unis d’Amérique (USA) et le Niger, l’aide au développement, la coopération sécuritaire étaient, entre autres, les sujets évoqués par les deux parties.

Dans son propos introductif, le ministre d’Etat, Hassoumi Massoudou a tout d’abord, au nom du Président de la République, du peuple et du gouvernement nigérien, souhaité une cordiale bienvenue à la délégation américaine. Il a ensuite rappelé que le Niger et les Etats-Unis d’Amérique entretiennent de très bonnes relations qui remontent à 1961.

«Cette coopération a connu un grand dynamisme, ces dernières années devenant ainsi l’une des plus fortes et même plus diversifiées que le Niger entretient avec ses partenaires. Une coopération empreinte de compréhension et de respect mutuel et basée sur les 4D, à savoir : Diplomatie-Démocratie-Développement et Défense», a souligné M. Massoudou.

Pour le ministre d’Etat, cette coopération est principalement axée sur trois domaines prioritaires que sont : la démocratie et la bonne gouvernance, le développement et la sécurité.

«Je salue la pertinence de l’aide au développement et les appuis multiformes des USA au Niger, à travers les projets et programmes de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), chargée de la mise en œuvre de la coopération au développement économique et de l’assistance humanitaire entre les deux pays», a-t-il ajouté. Chaque année, a poursuivi le Chef de la diplomatie nigérienne, l’USAID appuie le Niger à hauteur de près de 200 millions de dollars et cela dans plusieurs secteurs.

«La coopération au développement entre les deux pays est aussi mise en œuvre à travers certains Programmes spéciaux initiés par le Gouvernement américain tels que l’African Growth Opportunity Act (AGOA), qui est un programme sur le commerce et les opportunités commerciales en Afrique. Le MCA-Niger, financé à hauteur d’environ 250 milliards FCFA, finance des projets dans l’irrigation, l’agriculture et la réhabilitation de routes dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéri», a rappelé le ministre Massoudou.

Sur le plan sécuritaire, il a indiqué que la coopération entre les deux pays, remonte à la signature d’un Accord en date du 14 juin 1962, en vertu duquel Washington s’engage à fournir au Niger des équipements et des services, afin de l’aider à ‘‘assurer sa sécurité et son indépendance’’. Il a aussi cité l’apport américain en équipements divers et variés aux Forces de Défense et de Sécurité nigériennes, le renforcement de leurs capacités à travers notamment des formations, des appuis logistiques et la fourniture des renseignements.

«Je salue ici l’engagement des Etats-Unis d’Amérique à nos côtés, en cette période charnière de l’existence de nos Etats considérablement fragilisés et déstabilisés par les menaces sécuritaires», a déclaré le ministre Massoudou.

Réagissant aux propos du ministre d’Etat Hassoumi Massoudou, Mme Victoria Nuland a aussi loué les bonnes relations existantes entre son pays et le Niger. Ces relations se traduisent par des interventions dans plusieurs domaines dont la promotion de la bonne gouvernance, l’amélioration de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, la santé, l’éducation, les droits de l’homme ainsi que l’autonomisation des femmes et des jeunes filles.

«Si je suis venue avec une forte délégation comprenant notamment un représentant de la Maison Blanche, des chargés des droits de l’homme, d’aide humanitaire, de la sécurité, etc. c’est pour marquer l’importance et la diversité des liens de coopération qui unissent nos deux pays.

Nous comptons poursuivre cette coopération fructueuse, empreinte de chaleur, d’amitié et de respect mutuel et cela dans l’intérêt de nos deux peuples», a déclaré la Sous-Secrétaire d’Etat américaine aux Affaires politiques.

Source: ONEP