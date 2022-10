L’ARSE sanctionne les centres emplisseurs non conformes à la loi

L’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) a effectué une mission de terrain le 17 octobre dernier, au niveau des centres emplisseurs de gaz de la capitale pour contrôler le respect des prix fixés par l’État et aussi vérifier le volume du gaz dans les bouteilles. À l’issue de ce contrôle, 3 centres emplisseurs sont fermés et 4 autres sont amendés pour non-respect de la règlementation en vigueur. L’annonce en a été faite le 21 octobre dernier lors d’un point de presse animé par le Directeur général de l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE), M. Ibrahim Nomao.

Lors du point de presse, M. Ibrahim Nomao a rappelé que depuis le début de la commercialisation du gaz au Niger, l’Etat ne prélève aucune sur la commercialisation pour que ce produit soit accessible à bon prix aux consommateurs et pour contribuer à lutter contre la désertification. Le DG de l’ARSE a aussi expliqué que les centres emplisseurs achètent le gaz auprès de la SONIDEP et l’amènent chez les dépositaires à un prix bien indiqué. Il revient aux centres emplisseurs de créer le dépositaire qui a aussi sa marge dans la structure des prix. Mais les centres emplisseurs ont tous failli à cette démarche en laissant d’autres structures à venir sur le marché tout en imposant aux consommateurs un prix non raisonnable et créant de facto des problèmes dans la gestion de la commercialisation du gaz. «Ils n’ont donc pas rempli leur cahier de chargeS», a indiqué M. Ibrahim Nomao.

Le DG de l’ARSE a souligné que deux (2) infractions sont constatées lors ce contrôle. Il s’agit du non-respect du prix de vente et aussi une défaillance sur le volume. La bouteille de 6kg est vendue à 2000 FCFA et celle de 12 kg à 4.000, 5.000 jusqu’à 6000 FCFA. Aussi, il manque 2 kg jusqu’à 5 kg dans certaines bouteilles. Or, les prix de vente du gaz sont fixés sur tout le territoire du Niger. La bouteille de 12 kg à 3.750, celle de 6 kg à 1.800 et les 3 kg à 900 F. Pour plus de détails, M. Ibrahim Nomao a expliqué que la SONIDEP prend la bouteille de 12 kg à la SORAZ à 1.500 et la cède aux centres emplisseurs à 1.600 F. Elle doit alors être revendue aux consommateurs à 3.750 F. Mais tel n’est pas le cas dans la pratique.

C’est pourquoi l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) a agi en fermant trois (3) centres emplisseurs et a amendé quatre (4) autres pour non-respect du prix fixé officiellement et pour diminution du volume. «C’est une double infraction. Ils ne vendent pas au prix normal mais aussi ils diminuent le volume. Cela est intolérable», a précisé le Directeur Général de l’ARSE. Il a enfin appelé les centres emplisseurs fautifs à se conformer à la règlementation en vigueur.