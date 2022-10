[Contribution]Le PNDS-TARAYYA : l’irrésistible ascension

El Hadj Doudou Rahama va sûrement drainer du monde derrière lui, comme l’ont fait beaucoup d’autres auparavant. Il faut avoir une attitude obscurantiste comme celles des opposants nigériens pour ne pas le reconnaître.

El Hadj Doudou Rahama était le fer de lance de l’opposition nigérienne depuis l’avènement de la Renaissance. Aucun opposant ne pourra se targuer d’avoir été plus virulent que lui. Aucun ne pourra se prévaloir de cette capacité d’agencer les idées, de faire le pont entre la politique, la culture et la religion avec autant d’aise que lui et avec un air qui sent autant la conviction et l’engagement.

L’opposition nigérienne doit sûrement avoir eu la chair de poule avec son départ. Elle mettra du temps avant de se remettre – si cela reste encore probable – de cette profonde perplexité dans laquelle elle vient d’être plongée.

La recette, quant à elle, est bien connue de tous. Les éternels extrémistes de la politique viendront clamer toute honte bue que qu’il n’a jamais eu quelqu’un derrière lui. Que son départ sonne exactement comme le départ de sa seule personne.

Mais la réalité disposent des faits concrets quand la conscience humaine plutôt sélective dispose surtout des rêves.

Et c’est de cette manière que le PNDS-TARAYYA a toujours su grossir ses rangs trente années durant, pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Et c’est tout à fait naturel qu’un parti politique grandisse sur les cendres des autres.

Le passage de Charles Darwin se fait ainsi bien sentir dans l’arène politique. Les opposants ne doivent pas chercher loin. Le PNDS a grandi avec l’apport des autres, ce n’est pas diable. Et pourtant, l’opposition qui s’effrite de jour en jour n’a jamais eu honte de se projeter victorieuse des élections, exactement comme si ce ne sont pas des humains qui votent.

Par Asmane Saadou (Contribution Web)