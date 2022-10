Visite du ministre de la santé et des Affaires Sociales Dr. Illiassou Idi Mainassara à l’Hôpital Général de Référence (HGR) de Niamey

Le Ministre de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales Dr Illiassou Idi Mainassara a effectué une visite à l’Hôpital Général de Référence (HGR) de Niamey accompagné par le Secrétaire Général Adjoint M. Sabo Hassan Adamou et du Directeur des Ressources Financières et Matérielles (DRFM) M. Souley Galadima.

Cette visite rentre dans le cadre du lancement des activités des trois projets innovants au sein du HGR, financés par l’Etat du Niger à plus 600 millions de Francs CFA, dont le Président de la République Mohamed Bazoum a donné des instructions pour la libération de l’intégralité du budget.

Avant les visites des services qui abritent ces projets, le ministre et la délégation qui l’accompagne ont suivi des exposés par les responsables de ces projets. Après le mot du bienvenu du Directeur Général Professeur Eric Adoesi, le ministre a suivi l’exposé du projet Yayi Mak par M. Ousman Gnaly, puis la présentation du projet de l’unité de prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) par Dr Zakaria Mamadou et la présentation du projet de l’unité de Chirurgie Cardio-vasculaire par Dr Daouda Amadou.

La concrétisation de ces trois projets innovant permettra au Niger de réduire conséquemment les évacuations sanitaires et de disposer d’un tableau technique de pointe à moindre coût.

Le Ministre de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales Dr Illiassou Idi Mainassara a encouragé ces jeunes, le Directeur général de ANSI pour sa franche collaboration et tous le personnel administratif et technique de l’hôpital général de référence pour leur soutien dans la réussite de la réalisation de ces projets innovants.