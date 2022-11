Le Niger en deuil Le sultan maidanda de dosso n’est plus

L’honorable sultan de dosso, sa majesté djermakoye seydou maidanda a été rappelé à dieu, cet après midi à la suite d’une longue maladie.

Âgé de 100 ans, le djermakoye de dosso était un homme sage et très aimable.

Le 1er Sultan de Dosso est né le 8 mars 1923 à Dosso. Il entre à l’école primaire en 1931 admis à l’école de Médecine et de Pharmacie de Dakar en 1943, il obtint le Diplôme de Pharmacien africain avec Mention Exceptionnelle en 1947.

Après avoir servi en qualité de pharmacien à l’Institut Pasteur de Dakar de 1947 à 1954 il va à Paris pour passer le Baccalauréat 1ère et 2ème partie supérieure. Résolument progressiste et panafricaniste il se rend avec sa famille aux côtés de 198 intellectuels africains en Guinée en septembre 1958.

De retour au Niger en 1962 il s’atèle à la création de l’Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques en implantant des pharmacies populaires. Député en 1989, il fut rappeler à l’ONPPC au titre de Président du Conseil d’Administration (PCA) jusqu’au 12 octobre 2000 veille de sa nomination au prestigieux poste de chef de province de Dosso Djermakoye. Il est le 24ème Djermakoye.

A sa famille éplorée, à ses parents, amis et connaissances et au peuple nigérien, le groupe tam-tam info présente ses condoléances émues et prie Allah de lui accorder sa djannat firdaouss. Amine