Réception de dons au profit des écoles à Gaya et Niamey: BOA, à travers sa Fondation diversifie et multiplie ses actions de responsabilités sociétales

Le Groupe Bank Of Africa, est décidément l’une des meilleures institutions bancaires qui répondent favorablement aux besoins et aspiration réelles des citoyens. En effet, dans le but d’améliorer l’accès au savoir et à la formation, garantir aux populations une formation de qualité orientée vers l’avenir dans des bonnes conditions, le Groupe Banque Of Africa, à travers sa Fondation diversifie et multiplie ses actions de responsabilités sociétales.

En ce sens, la Fondation BOA a successivement organisé des cérémonies de remise de dons, le vendredi 14 octobre à Gaya et le lundi 31 octobre 2022 Niamey où des classes, des blocs de sanitaires, des centaines de tables bancs, des bureaux pour enseignants, des chaises, etc. ont été officiellement remis par les représentants de la Fondation BOA aux responsables des écoles Garbado I, Lossogoungou 5 de Niamey et le CES Samsou Beri de Gaya. Ces appuis de la Fondation BOA vont encourager et contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage dans les écoles du Niger.

Lors de toutes les cérémonies de réception, les autorités en charge du secteur de l’éducation, le corps enseignant desdites écoles, ainsi que des élèves ont salué et remercié vivement le Groupe Banque Of Africa pour son engagement sans cesse croissant au côté des populations, particulièrement dans le secteur de l’éducation.

A toutes les cérémonies de remise des dons, les représentants de la Fondation BOA ont témoigné de la disponibilité et l’engagement du Groupe Bank Of Africa de continuer d’être à côté des populations. C’est pourquoi, le représentant du président de la Fondation BOA, M. Aristid Issa a rappelé que ces multiples appuis de leur institution au profit des populations en général et le monde scolaire en particulier concrétisent une fois de plus la proximité et l’engagement de la BOA auprès des populations. « Les enfants constituent les leaders futurs et protecteurs de la nation dans tous les pays. Il est par conséquent de notre responsabilité de leur assurer une éducation digne de ce nom » déclare M. Aristid Issa.

Par ailleurs M. Aristid Issa a relevé que les actions de la Fondation BOA dans le domaine de l’éducation sont multiples et multiformes. Il a cité quelques réalisations récentes réalisations dont la remise officielle des clés de trois (3) classes entièrement rénovées et équipées et de sanitaires construits par la Fondation BOA au profit de l’école Samsou Berri à Gaya ; le lancement à Zinder, le 15 septembre 2022 dernier d’un programme de formation de 120 jeunes diplômés inactifs de ladite région, la construction des salles de classes équipées de tables bancs avec des blocs de latrines dans les communes de Badaguichri et de Mayahi, etc.

Témoignages et remerciements des responsables des écoles

Les actions récentes au profit des écoles donnent un ouf de soulagement quand on sait que dans certaines écoles bénéficiaires, des élèves sont assis à même le sol. Après ces dons, BOA crée la joie au cœur pour les acteurs de l’école. En effet, la directrice des écoles Garbado I et Lossogoungou 5, le proviseur du CES Samsou Beri de Gaya, ainsi que l’inspectrice, chef de service scolaire commune IV, ont manifesté leur joie et reconnaissance à la Fondation BOA pour le soutien sans faille afin d’assurer une éducation de qualité à ces enfants. Selon eux, cette initiative de la fondation Bank of Africa vient accompagner les efforts du gouvernement dans le domaine de l’offre éducative. « Cette dotation en tables bancs va sans nul doute améliorer les conditions de travail. C’est pourquoi, au nom des élèves ici présents, de leurs parents et du personnel enseignants, je présente nos remerciements et toute notre reconnaissance à la Fondation BOA/NIGER » indique Mme Mahamadou Rakiyarou, inspectrice et Chef de Service Scolaire Commune IV de Niamey.

Pour la directrice de l’école primaire Garbado I, Mme Issa Aissata et la directrice de l’école primaire Lossogoungou V, Mme Kadi Kory ce geste de la Fondation BOA intervient dans un contexte où leurs écoles en ont absolument besoin. « Cette année grâce à ce don de la Fondation BOA, il y a trois classes de CI qui auront des tables dont chacune comptes près de 60 élèves. Le personnel enseignant et les parents d’élèves ne cesseront jamais de remercier une telle initiative venant de la BOA» a affirmé la directrice de l’école primaire Lossogoungou V, Mme Kadi Kory.

Les efforts de la Fondation BOA ont provoqué le même sentiment de joie chez les responsables du système éducatif de Gaya. « Merci beaucoup à la Fondation BOA qui a jugé bon de songer à l’éducation, plus particulièrement à l’école Samsou Beri de Gaya. Nous remercions la Fondation pour cette initiative qui va en droite ligne avec les priorités des autorités de notre pays. Appuyer notre CES par la Fondation, c’est appuyer l’ensemble du système éducatif nigérien. Nous sommes impressionnés par la qualité du travail de rénovation de ces trois classes et les tables bancs. La réception de ces trois classes, ces tables bancs, ces latrines… va améliorer les conditions de travail dans notre établissement » témoigne M. Alou Garba, proviseur du CES Samsou Beri de Gaya.

Pour rappel, les appuis en matériels et infrastructures au profit de ces écoles ne sont guère les premiers gestes du Groupe BOA au bénéfice des populations nigériennes. En vérité, des actions de bienfaisances dans le domaine éducatif, sanitaire, social, etc. dans plusieurs localités du Niger ont été concrétisées par le Groupe Bank Of Africa, à travers sa Fondation notamment la construction des classes équipées, des tables bancs, la mise en œuvre d’un grand projet digital, la construction de forage pour favoriser l’approvisionnement en eau potable, etc. Les multiples actions de la fondation concrétisent et témoignent une fois la proximité de cette banque souveraine avec la population.

Par notre envoyé spécial à Gaya Adamou H. Barmou et Balkissa Ibrahima