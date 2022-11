Visite du Ministre de l’Intérieur à Tamou pour rétablir la vérité des faits

Suite à l’attaque terroriste qui a coûté la vie à deux (2) de nos vaillants soldats et la riposte énergique des Forces Armées Nigériennes, des spéculations et autres rumeurs fantaisistes ont alimenté les réseaux sociaux. Au nom du devoir de rendre compte au peuple, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum a dépêché une mission conduite par le Ministre de l’intérieur sur les lieux afin de rétablir la vérité des faits.

Le ministre de l’Intérieur M. Hamma Adamou Souley, en plus du Chef d’Etat-major des Armées, du Haut Commandant de la Garde Nationale, du Haut Commandant en second de la Gendarmerie, du Gouverneur de la région de Tillabéry, du Préfet de Say, était accompagné des journalistes du privé comme du public ainsi que des leaders religieux et coutumiers locaux.



L’objectif de cette mission est d’aller sur le terrain, de façon transparente, avec les acteurs de la chaine sécuritaire et des journalistes nationaux du privé comme du public ainsi que des correspondants des médias internationaux pour visiter les lieux ayant fait l’objet de l’attaque aérienne dans le cadre de la riposte à l’attaque terroriste.

Les journalistes ont eu largement le temps de recueillir des informations permettant de rétablir la vérité des faits afin de confondre les auteurs des spéculations et autres rumeurs distillées à dessein sur les réseaux sociaux.

Aux termes de cette visite, le Ministre de l’Intérieur M. Hama Adamou Souley déclarait que « Nous sommes venus parce que nous avons un devoir de vérité. Nous avons le devoir d’éclairer la lanterne de l’ensemble des populations nigériennes, de la communauté internationale également. Vous avez appris vous-mêmes il y a ceux qui ont avancé des chiffres de 1000, 300, 200, 150 etc. morts.



Avant d’arriver sur le site nous avons pris la précaution d’aller visiter le cimetière de Tamou ou ceux qui sont décédé ici ont été inhumés.

Et nous avons bel et bien compté 7 tombes, pas plus. Une fois arrivée ici, nous avons sillonné le site. Nous n’avons pas constaté de bombardement en dehors des hangars abritant ceux qui ont transportés les matériels et qui ont été suivis par les forces armées nigériennes »

Comme on dit le mensonge a beau courir, il est très vite rattrapé par la vérité. Ainsi à travers cette visite – terrain, le Ministre de l’Intérieur, preuves à l’appui, vient de confondre les auteurs des spéculations et autres rumeurs à caractère mensonger diffusés sur les réseaux sociaux et certains médias qui éprouvent des difficultés à procéder à un fact cheking. Le MinistreHama Adamou Souley, après avoir loué le travail et le sens de sacrifice de nos FDS, a invité les populations à les soutenir et les accompagner dans leur mission de les sécuriser au prix de leur vie.