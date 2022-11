Au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération: Le ministre d’Etat s’entretient avec la délégation du parlement européen

Le Ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Hassoumi Massoudou, a rencontré, dans l’après-midi d’hier, mardi 1er novembre 2022, une délégation des membres du Parlement européen, conduite par la présidente de la Sous-commission Défense et Sécurité du parlement européen, Mme Nathalie Loiseau.

La rencontre a eu lieu en présence notamment du ministre de la Défense Nationale, M. Alkassoum Indattou, de celui de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Hamadou Adamou Souley et des responsables des Forces et de Défenses de notre pays.

Source: ONEP