Coopération Niger/Grèce: Vers l’élargissement et le renforcement de la coopération entre les deux pays

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération M. Hassoumi Massoudou et le ministre Grec des Affaires Etrangères, M. Nikos Dendias, en visite de travail à Niamey, ont procédé hier dans les locaux dudit ministère, à la signature du Protocole d’Entente relatif aux consultations politiques et du Mémorandum d’Entente, relatif à la coopération en matière de formation diplomatique, entre le Niger et la République Hellénique (Grèce). Ces deux (2) documents d’Entente ont été paraphés en présence de l’Ambassadeur de la Grèce au Niger, M. Efthy Mios-Georges Costopoulos.

Dans ses propos liminaires après la signature du protocole, le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération M. Hassoumi Massoudou a indiqué que cette cérémonie témoigne de la volonté des deux parties de donner toujours plus de contenu à leur coopération et pose les jalons d’une redynamisation de celle-ci, dans différents domaines.

«Le Protocole d’Entente relatif aux consultations politiques entre nos deux pays vise à renforcer les relations amicales, le dialogue et la coopération. Ce cadre bilatéral de consultation, permettra également d’examiner, d’élargir et de renforcer davantage la coopération bilatérale ainsi que pour échanger des informations et des points de vue sur des questions politiques, économiques, culturelles et aussi régionales et internationales d’intérêt commun», a précisé Hassoumi Massoudou.

Quant au Mémorandum d’Entente relatif à la coopération en matière de formation diplomatique entre les deux ministères, il vise, selon le ministre d’Etat, l’établissement et la consolidation de la coopération mutuelle en matière de formation des diplomates des Ministères des Affaires Etrangères, à travers le renforcement des capacités des diplomates des deux pays, les échanges d’informations, de documentation et aussi d’échanges d’Experts entre le Niger et la Grèce.

«J’ose espérer que la présente cérémonie de signature de ces deux Accords marque, sans nul doute, la relance de cette coopération avec une nouvelle dynamique plus prometteuse d’actions susceptibles de hisser notre coopération au niveau de nos ambitions, au bénéfice de nos deux peuples», a souhaité M. Massoudou. Il a ensuite assuré que la partie nigérienne ne ménagera aucun effort ou moyen pour donner pleine vie à ce partenariat.

Prenant la parole à son tour, le Chef de la diplomatie grecque, s’est dit honoré de l’accueil qui lui a été réservé au Niger. «Suite à cette visite, en plus de la signature des Accords d’Entente entre mon pays et le Niger, nous aurons aussi des entretiens qui porteront sur les relations bilatérales, la coopération au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), sur le développement dans la région du Sahel, ainsi que sur une série de défis régionaux, tels que la question des migrations/réfugiés et le terrorisme», a précisé M. Dendias. Notons que cette visite marque la toute première visite d’un ministre grec des Affaires étrangères au Niger.

Source: ONEP