Les conclusions issues de la rencontre seront transmises aux Chefs d’Etat et des Gouvernement pour le prochain sommet de l’UA

La réunion conjointe des Ministres en charge de l’Industrie et la diversification économique a pris fin hier, le lundi 7 novembre 2022, tard dans la soirée. Elle a abouti à l’adoption de plusieurs décisions qui seront transmises aux Chefs d’Etats à l’occasion du sommet de l’Union Africaine sur l’industrialisation en Afrique, prévu le 25 novembre 2022 à Niamey. Les différentes délégations et les partenaires de l’UA se sont tous réjoui des conclusions issues des travaux. La cérémonie de clôture de la réunion s’est déroulée en présence de la Ministre de l’Industrie et de l’Entreprenariat des Jeunes Mme Gourouza Magagi Salamatou, des délégations des pays présents, celles de l’Union Africaine, des Nations Unies et des autres institutions africaines et internationales.

Deux allocutions ont marqué la cérémonie de clôture de cette réunion. Il s’agit de celle de Monsieur Albert M. Muchanga, Commissaire au Développement Economique, au Tourisme, à l’Industrie et aux minéraux de la Commission de l’UA et celle de M. Julien Paluku Kahongya, Ministre Congolais de l’Industrie, qui a présidé et coordonné les discussions tout au long de la session.

Les deux intervenants se sont réjouis du bon déroulement des travaux qui ont abouti à l’atteinte des objectifs fixés. Ils se sont également dit très satisfaits des dispositions prises par le gouvernement du Niger pour le déroulement des travaux, mais aussi pour l’accueil et l’hébergement de toutes les délégations. M. Muchanga et M. Kahongya ont exprimé une mention spéciale à la Ministre de l’Industrie et de l’Entreprenariat des Jeunes de la République du Niger Mme Gourouza Magagi Salamatou pour sa disponibilité et pour toutes les facilités dont les autorités du Niger ont bien voulu prendre pour la tenue de la session.

C’est dans cette optique que M. Albert M. Muchanga a salué la présence très remarquée de plusieurs délégations africaines, celles des Nations unies et internationales qui ont rehaussé de leur présence l’éclat, la qualité et la réussite des travaux. Au nom de la Commission de l’Union Africaine, il a saisi cette opportunité pour saluer l’intérêt et l’identité de vue de l’ensemble des pays et des partenaires de l’Union Africaine sur la nécessité d’accélérer le processus d’industrialisation de du continent. Il a exprimé la volonté de la Commission de l’Union Africaine et des pays membres de tout mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l’agenda 2063 de l’Union Africaine, pour «une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable».

Le Commissaire au Développement Economique, au Tourisme, à l’Industrie et aux minéraux de la Commission de l’UA a invité les différents pays et les partenaires à se mobiliser davantage pour la réalisation de cette ambition «d’une Afrique forte, diversifiée et compétitive». Pour ce faire, M. Muchanga a invité toutes les parties prenantes à renforcer le processus de collaboration fort et à nouer un partenariat dynamique et stratégique.

Pour sa part, le président de la Session, le Ministre Congolais de l’Industrie M. Julien Paluku Kahongya a fait une synthèse de la session. A cet effet, il s’est réjoui particulièrement de la sérénité qui a prévalu tout au long de la session. Il a particulièrement exprimé la reconnaissance de la réunion aux experts présents pour leur engagement. M. Albert M. Muchanga devait par la suite évoquer un certain nombre de défis auxquels le continent fait face. Au nombre des défis, figurent l’insécurité dans l’espace Sahel ; la question climatique ; la pauvreté etc. Pour faire face à tous ces défis, il a estimé que la mutualisation des efforts entre les pays africains et la solidarité sont des moyens incontournables. C’est pourquoi il a également insisté sur la solidarité.

Source: ONEP