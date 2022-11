Ville de Niamey : Le député Maire présente le rapport sur l’état général de la ville

Le Député Maire, président du Conseil de Ville de Niamey, M. Oumarou Dogari Moumouni a présenté, ce samedi 12 novembre 2022, le rapport sur l’état général de la ville de Niamey dans la salle des conférences du centre culturel Oumarou Ganda (CCOG).

Le rapport porte essentiellement sur l’état général de la ville de Niamey, c’est-à-dire, l’ensemble des segments de la vie de cette ville, notamment la situation économique et financière de la ville de Niamey, mais aussi l’état du niveau d’exécution des différentes délibérations du conseil de ville, mais également sur les activités et actions des différents services de la collectivité et des organes qui sont sous sa tutelle.

« La présente cérémonie que nous tenons aujourd’hui, est une obligation que le Maire a de par le Code des Collectivités territoriales qui consiste à présenter l’état de la commune à la population au moins deux fois par an », a déclaré Oumarou Dogari à l’ouverture des travaux de cette rencontre avant de rappeler que le législateur n’a pas « fortuitement imposé cet exercice au maire pour la forme, non, il a pensé que la présentation de l’état général de la commune devait être l’occasion pour que le maire échange avec la population sur quels sont les projets structurants à poursuivre, quels sont les correctifs à apporter pour que le développement de notre commune soit une réalité et pour que nous assurions à nos concitoyens les meilleures conditions de vie ».

Notons que le Maire central de la capitale nigérienne n’a pas manqué de rappeler aussi les grands évènements internationaux qui auront lieu au Niger et pour lesquels, Il a invité « l’ensemble de la population de Niamey à accueillir ses hôtes et surtout à rendent la ville propre ».

«Plus de 30 Chefs d’États Africains seront dans notre ville et cela est un grand honneur pour nous’’ a-t-il précisé.

‘’Je compte sur vous pour que la ville soit belle à travers les différents groupements des femmes que nous avons dans cette ville, et je sais que je peux compter sur vous » a-t-il lancé à l’endroit des populations de Niamey.

Au terme de la présentation du Rapport, s’en est suivi un débat, interactif entre les autorités municipales de la ville de Niamey et les participants à cette rencontre au cours de laquelle Oumarou Dogari a fourni d’amples explications aux préoccupations et attentes de la population de Niamey.

Notons la présence à cette rencontre des secrétaires généraux des Ministères de l’urbanisme et de l’intérieur, des députés nationaux au titre de la ville, ainsi que des élus locaux de la région de Niamey, des représentants de la chefferie traditionnelle, des organisations de la société civile, des groupements féminins, et de plusieurs autres invités et partenaires de la ville.

Source: ANP