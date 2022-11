Nécrologie: M. Issoufou Assoumane, ancien Ministre, Conseiller Spécial du Président de la République n’est plus.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a assisté ce mercredi matin 16 novembre 2022, au Palais de la Présidence, à la levée du corps de M. Issoufou Assoumane, ancien Ministre, Conseiller Spécial du Président de la République, décédé lundi 14 novembre 2022 à Niamey des suites d’une maladie.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Ouhoumoudou Mahamadou, le Premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale, M. Kalla Ankouraou, le Haut Représentant du Président de la République, M. Foumakoye Gado, les Présidents des Institutions de la République, les membres du Gouvernement, le Doyen du Corps Diplomatique, plusieurs autres personnalités civiles et militaires ainsi que les membres de la famille de l’illustre disparu ont également assisté à la cérémonie officielle des obsèques de M. Issoufou Assoumane.

Après la fatiah dite par le Président de l’Association Islamique du Niger, le Chef de l’Etat s’est recueilli devant la dépouille de l’illustre disparu avant de présenter ses condoléances aux membres de sa famille.

Né le 21 mai 1936, marié et père de 11 enfants, Feu Issoufou Assoumane, ingénieur électricien de formation, a occupé d’importantes fonctions au Niger. Il fut notamment Ministre des Mines et de l’Energie de 1995 à 1996, Ministre de l’Environnement de 2000 à 2001, Ministre Conseiller Spécial à la Présidence de la République de 2011 à 2021 et Conseiller Spécial à la Présidence de la République de 2021 au 14 novembre 2022, date de son décès.

Il fut Secrétaire Général, puis Président du parti UDFP SAWABA, avant de créer sa propre formation politique l’UDSN TALAKA le BATISSEUR. Prononçant l’oraison funèbre, SEM Mahamadou Danda, ancien Premier Ministre, a rappelé « les valeurs très recherchées que le défunt a toujours incarnées et défendues. »

« Les nigériens que j’ai consultés retiennent de vous le Révolutionnaire, le Progressiste, le Nationaliste et le Panafricaniste, l’Homme politique qui a atteint le niveau le plus achevé de patriotisme », a souligné SEM Mahamadou Danda.

« Toute votre vie, vous êtes resté un homme public simple, proche de la population, de contact facile, serviable et extrêmement positif », a-t-il dit.