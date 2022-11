NIGERIA: INSÉCURITÉ : 19 TERRORISTES DÉCLARÉS WANTED!

L’État major des armées du Nigeria a publié le lundi 14 novembre 2022 à Abuja, la liste et les photos de 19 chefs terroristes et autres chefs de bandits qui écument le nord ouest du pays et le centre sud du Niger.

Les indications sur leurs profils montrent qu’ils sont tous originaires des états de Katsina (8), Zamfara (10) et Sokoto (1), les états les plus impactés par les attaques armées, les massacres des populations, les kidnappings, les vols de bétail, les pillages des villages, les coupures de routes, qui ont occasionné des milliers morts et de déplacés et déstructuré l’économie du nord ouest du Nigeria et des zones frontalières nigériennes.

Parmi eux figurent des “grands noms” comme Bello_Turji, Ado_Ali_Yero et bien d’autres célébrités du kidnapping de masse.

Voici leurs noms, leurs localités de naissance et leurs régions de provenance:

1. Sani Dangote, du village de Dumburum, région de Zurmi, État de Zamfara

2. Bello Turji Gudda, du village de Fakai, région de Shinkafi, État de Zamfara

3. Alhaji Ado Aliero du village de Yankuzo, région de Tsafe, État de Zamfara

4. Monore du village de Yantumaki, région de Danmusa, État de Katsina

5. Leko du village de Muzoji, région de Matazu, État du Katsina

6. Dogo Nahali du village de Yar Tsavtyar Jino, région de Kankara, Etat de Katsina

7. Halilu Sububu, du village de Sububu, région de Maradun, État de Zamfara

8. Nasanda du village de Kwashabawa, région de Zurmi, État de Zamfara

9. Isa Kwashen Garwa du village de Kamfarin Daudawa, région de Faskari, Etat de Kastsina

10. Ali Kachala aka Ali Kawaje du village de Kuyambaka, région de Maru, Etat de Zamfara

11. Gwaska Dankarami du village de Zurmi, État de Zamfara

12. Nagona du village de Angwan Galadima, région de Isa, État de Sokoto

13. Abu Radde du village de Varanda, région de Batsari, Etat de Katsina

14. Dan-Da du village de Varanda, région de Batsari, Etat de Katsina

15. Mamudu Tainange du village de Varanda, région de Batsari, Etat de Katsina

16. Umaru Dan Nigeria du village de Rafi, région de Gusau, Etat de Zamfara

17. Sani Gurgu du village de Varanda, région de Batsari, Etat de Katsina

18. Magala de la région de Maru, Etat de Zamfara

19. Baleri de la région de Shinkafi, Etat de Zamfara.

Une récompense de 5 millions de naira est promise à toute personne qui permettrait à l’arrestation de l’un d’eux.

Source: Le Souffle de Maradi