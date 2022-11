Immatriculation des véhicules : les députés se conforment enfin à la loi

Après plusieurs mois de résistance, les députés nationaux ont enfin accepté de se conformer à la loi concernant l’immatriculation de leurs véhicules privés.

Les députés nationaux du Niger se sont donnés jusqu’au 30 Novembre 2022 pour aligner l’immatriculation de leurs véhicules sur l’immatriculation ordinaire des véhicules privés du Niger.

Depuis des années « l’immatriculation » spéciale des véhicules privés des députés nationaux cause le problème de contrôle aux forces de défense et de sécurité. Les abus occasionnés par ce privilège injustifié sont l’insécurité, les trafics et les fraudes de toutes sortes.

En s’alignant sur les règles de la république comme tous les autres citoyens, les députés viennent d’offrir leur collaboration totale aux FDS et leur soumission aux lois et valeurs de la république. Vaudrait mieux tard que jamais.

Par l’honorable Kalla Moutari (FB)