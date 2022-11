Francophonie : le président bazoum prend part au sommet de djerba

Le président de la république, chef de l’état,, SEM Mohamed Bazoum a prit part hier matin en Tunisie au sommet de la francophonie. Un sommet axé sur le numérique comme vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone.

Djerba, île de la côte tunisienne aux bords de la méditerranée connue pour ses villes blanches du désert influencées par les cultures berbère, arabe, juive et africaine, accueille le 18 ème Sommet de la francophonie dont l’ouverture solennelle s’est déroulée ce Samedi 19 Novembre 2022.

le Président de la République SEM Mohamed Bazoum et plusieurs de ses pairs y ont pris part.

Le theme de ce sommet: « la connectivité dans la

diversité : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone » marque l’ambition de cette organisation d’être en phase avec son époque et la société, afin de jetter les bases de la francophonie de l’avenir: une francophonie décomplexée, assumée et “connectée”.

Cette francophonie s’appuira sur des piliers que sont l’éducation, le developpement durable et la création d’emploi tout en s’adossant à nos langues historiques et en renforcant ce lien qu’elle constitue entre nos differents peuples à travers la langue francaise.

en definitive ce 18éme Sommet de Djerba marque la volonté des Chefs d’Etat des pays membres de l’OIF d’impulser toutes les énergies vers une Francophonie de Développement résolument engagée à impacter positivement la vie des populations grace au numerique.

Source: Presidence de la Republique