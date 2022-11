Le président de l’union africaine reçu en audience par le chef de l’état.

Dans le cadre du prochain sommet extraordinaire de l’union africaine qui se tiendra à Niamey, le président de l’union africaine, Moussa faki Mahamat séjourne dans la capitale nigérienne.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a reçu mardi en fin de matinée 22 novembre 2022, le Président de la Commission de l’Union Africaine, HE.Moussa Faki Mahamat.

M. Moussa Faki séjourne au Niger dans le cadre des préparatifs du Sommet Extraordinaire de l’Union Africaine sur l’industrialisation et également sur le commerce inter-africain.

” Je suis venu exprimer au Président de la République tous mes remerciements et prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation de cet important sommer”, a-t-il dit à sa sortie d’audience.

” Nous ne produisons presque rien. Nous attendons tout de l’extérieur. Ce double sommet va nous permettre de faire le point et faire en sorte que l’ensemble du continent prenne conscience de la nécessité de l’industrialisation du continent et comment accélérer, opérationnaliser la Zone de Libre Echange Continentale, pour permettre au continent d’avoir droit au châpitre sur le plan du commerce et sur le plan de l’industrialisation”, a-t-il indiqué.

#africaindustrialisation

Source: Presidence de la Republique