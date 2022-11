Le Boulevard Muhamadu Buhari officiellement inauguré ce matin à Niamey

L’avenue qui va du rond-point CEG 25 au rond-point sapeurs-pompiers de Niamey s’appellera désormais boulevard Muhamadu Buhari. La cérémonie du baptême s’est déroulée ce matin à Niamey.

C’est le Maire central de la ville de Niamey, M. Oumarou Dogari qui a officiellement remis le décret de baptême au Président Nigérian en présence de son homologue, Mohamed Bazoum.

C’est un boulevard d’environ 4 km de long dans la ville de Niamey qui porte à partir d’aujourd’hui, jeudi 24 novembre 2022, le nom du Président Muhamadu Buhari.

Cette initiative des plus hautes autorités du Niger, vise à exprimer la reconnaissance du peuple nigérien à l’endroit du Président Muhamadu Buhari pour les efforts qu’il ne cesse de déployer en vue de renforcer et promouvoir les liens de fraternité, d’amitié et de coopération entre le Niger et le Nigéria.

Rappelons qu’après avoir donné le nom de Muhamadu Buhari à une rue dans la ville de Diffa, le 19 décembre 2021, à l’occasion de la célébration de la fête nationale du Niger, le Président Mohamed Bazoum vient à nouveau d’honorer cette grande personnalité africaine qu’est le Président Buhari.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Président de la République, chef de l’Etat, Mohamed Bazoum et son homologue de la République Fédérale du Nigéria, Muhamadu Buhari du Président de l’Assemblée Nationale, du Niger, du Haut Représentant du Président de la République, des Présidents des Institutions de la République, des députés nationaux, des membres du Gouvernement du Niger et du Nigéria, des membres du corps diplomatique et de plusieurs autres personnalités.

Par Tamtaminfo News