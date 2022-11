Sommet UA : La Première Dame du Niger préside un Panel de Haut Niveau des Premières Dames sur l’utilisation des TIC

La première Dame du Niger, Hadjia Khadija Bazoum, Présidente de la Fondation Noor, a présidé, ce vendredi 25 novembre 2022, un panel de haut niveau des Premières Dames sur le thème « l’utilisation et l’accès aux nouvelles technologies de l’information par les femmes transformatrices ».

Ce panel, s’inscrit dans le cadre du Sommet des Femmes Transformatrices Africaines qui se tient à Niamey en marge du double Sommet des Chefs d’États et de Gouvernement de l’Union Africaine sur l’industrialisation et la diversification économique et sur le ZLECAF.

Cette rencontre constitue une avancée majeure pour les femmes dans leur lutte pour l’inclusion et la participation au développement socio-économique des pays africains.

Ce panel va également contribuer à impulser l’intérêt des femmes dans l’innovation et la vulgarisation de leurs produits grâce aux technologies de l’information et la communication.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de la Première du Burundi, venue spécialement pour la circonstance, de celles de la Mauritanie, la Gambie, les Comores ainsi que les représentants des autres premières Dames d’Afrique.

On note également la présence des femmes parlementaires, des membres de la Fondation Noor, des femmes transformatrices et de plusieurs autres invités.

Ouverture à Niamey du sommet de l’UA sur l’industrialisation et la diversification économique de l’Afrique et une session sur la zlecaf.

Les travaux du double sommet de l’Union Africaine sur l’industrialisation et la diversification économique de l’Afrique et d’une session sur la zone de libre-échange continentale (ZLECAF) se sont ouverts, ce vendredi 25 novembre 2022 à Niamey au Niger.

Ce sommet enregistre la participation d’une trentaine de Chefs d’Etat et de gouvernement africains parmi lesquels le président Paul Kagamé du Rwanda,le président en exercice de l’Union Africaine, Oumarou Sissoco de la Guinée Bissau, président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CEDEAO, et du nigérian Muhammadu Buhari, première puissance économique de l’Afrique de l’Ouest.

Ce sommet est placé sous le thème de ‘’industrialiser l’Afrique : Renouveler les engagements en faveur d’une industrialisation et une diversification économique inclusives et durables’’.

Ce sommet se tient après une semaine d’évènements parallèles qui ont célébré la ‘’semaine de l’industrialisation de l’Afrique’’ à Niamey.