La salle de Conférences Sani Bako du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération a servi de cadre, ce matin 28 novembre 2022, pour le lancement officiel du programme régional d’appui à la coopération transfrontalière de la CEDEAO (PRACT) 2021-2025.

La cérémonie du lancement officiel a été présidée par le Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat aux Affaires Etrangères et de la Coopération, chargé de l’Intégration Africaine, M. Youssouf Mohamed Elmouctar, en présence du Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Saidou Halidou, de la Représentante de la Commissaire aux Affaires Economiques et Agriculture de la Commission de la CEDEAO, Mme Kinza Jawara Njai, de la Coordonnatrice de la Cellule Nationale CEDEAO, Mme Abdoulaye Fatouma Soumana, du Bureau de la Représentation Permanente de la CEDEAO au Niger ainsi que plusieurs invités et cadres du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Dans son discours de lancement du projet, le Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat aux Affaires Etrangères et de la Coopération, chargé de l’Intégration Africaine, M. Youssouf Elmouctar, a souligné que le Programme Régional d’Appui à la Coopération Transfrontière de la CEDEAO (PRACT 2021-2025) est un Programme de développement régional multisectoriel servant d’outil pour la promotion de la paix et de la sécurité, la gestion de la libre circulation et la migration, ainsi que le soutien des initiatives communes de développement socioéconomique à travers les frontières.

Aussi, a-t-il noté, ce programme dont le but est de renforcer la coopération entre les communautés, les Etats et les marchés et aussi approfondir l’intégration à la base est orienté vers le soutien d’actions qui vont autonomiser des citoyens de la communauté autour des zones frontalières en particulier les femmes et les jeunes. Sa mise en œuvre inclus aussi la société civile, les médias, les ONG et les autorités locales pour renforcer les capacités et faciliter les actions de développement facteurs de la cohésion dans les zones frontalières.

Ces principaux domaines d’intervention sont entre autres, la paix et la sécurité ; la migration, la libre circulation et le commerce ; l’agriculture; santé, gestion des connaissances ; les infrastructures ; l’environnement et les ressources naturelles.

En prenant la parole, le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Saidou Halidou, a rappelé que c’est par décret du 4 octobre 20219 que le Gouvernement nigérien à adopté un Document cadre de Politique Nationale des Frontières avec comme vision et ambition prioritaire de faire du Niger un pays avec des zones frontalières transformées en des espaces de paix et de sécurité pour la promotion du développement économique, social, territorial, équilibré et durable et de la coopération transfrontalière, dans une dynamique d’intégration régionale à l’horizon 2035.

Aussi, a-t-il-affirmé, le lancement officiel à Niamey du Programme régional d’appui à la coopération transfrontalière vient à point nommé dans la mesure où elle permettra d’aborder le développement des espaces transfrontaliers de façon globale, en empruntant une approche holistique, et en y intégrant toutes les dimensions de la vie humaine, prenant ainsi en compte l’ensemble des choix stratégiques de l’Etat, en vue de créer les conditions propices à l’ épanouissement des populations des zones frontières.

Lors de son intervention, La Représentante de la Commissaire aux Affaires Economiques et Agriculture de la Commission de la CEDEAO, Mme Kinza Jawara Njai , a quant à elle salué l’engagement et la volonté des autorités nigériennes à renforcer davantage la coopération transfrontalière et souligné que le programme régional d’appui à la coopération transfrontalière de la CEDEAO (PRACT) 2021-2025 (PRACT) est un programme régional de 80 millions de dollars US et est mis en œuvre par la CEDEAO afin d’aider les acteurs initiateurs de projets de coopération transfrontalière dans le montage et le financement de leurs projets dont les domaines d’intervention touchent l’intégration régionale.

Elle a en outre mentionné que les leviers d’action du programme régional d’appui à la coopération transfrontalière de la CEDEAO (PRACT) 2021-2025 sont le renforcement et l’amélioration de l’environnement institutionnel, juridique e organisationnel, le renforcement des capacités des acteurs, la collecte, la gestion et la mutualisation des données et informations et le financement des projets transfrontaliers.