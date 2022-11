Le Chef de l’Etat félicite les acteurs impliqués dans l’organisation du double sommet de l’Union Africaine

Le Président de la République, Chef de l’Etat SE Mohamed Bazoum a rencontré, hier en fin de journée, les différents acteurs et membres du comité d’organisation du double sommet de l’Union Africaine qui s’est tenu le 25 novembre 2022 à Niamey. Le Chef du gouvernement M. Ouhoumoudou Mahamadou, tous les ministres concernés par la question, le Maire central de la Ville de Niamey, ainsi que toutes les structures concernées ont pris part à cette réunion.

D’après le Directeur général de l’Agence Nationale pour l’Economie des Conférences (ANEC) M. Mohamed Saidil Moctar, le Chef de l’Etat a, après la tenue des deux sommets des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine dont l’un sur la ZLECAf et l’autre sur l’industrialisation et la diversification économique en Afrique, le Président de la République, voulu retrouver tous les acteurs concernés afin de faire l’état des points forts et les points faibles liés à l’organisation de ce double événement. «Le Chef de l’Etat s’est réjoui des conclusions qui sont alignées aux échos reçus font que le sommet de Niamey a été un succès», a dit M. Mohamed Saidil Moctar à l’issue de la rencontre.

De ce fait a ajouté M. Mohamed Saidil Moctar, le Président de la République a tenu à féliciter l’ANEC et tous les intervenants, ainsi que l’ensemble des acteurs pour le professionnalisme qui a caractérisé la tenue de ce sommet et qui a, une fois de plus prouvé, l’engagement du peuple nigérien à réussir un évènement d’une telle envergure.

Le Directeur de l’ANEC a ensuite rappelé que ces deux sommets ont été précédés du Conseil exécutif des ministres des Affaires Etrangères qui, a été précédé aussi par 43 évènements parallèles. Au cours de cette semaine, le Niger a accueilli 21 pays et plus de 7000 visiteurs.

«Le Président a tenu à souligner les petits dysfonctionnements et à inviter les différents acteurs à mettre en place un dispositif pour que tous les évènements qui se tiendront à Niamey soient faits sans fautes. Il y tient beaucoup et il a affirmé également son engagement pour y parvenir» a conclu le directeur général de l’ANEC.

Source: ONEP