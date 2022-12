Le Président de la République S.E.M Mohamed Bazoum a participé, à Rome, au Forum organisé par la Fondation MED-OR sur le thème : Italie, Niger. Europe, Afrique : Deux continents, Un seul destin.

Le Président de la République S.E.M Mohamed Bazoum a participé, ce 1er Décembre 2022, à Rome, au Forum organisé par la Fondation MED-OR sur le thème : Italie, Niger. Europe, Afrique : Deux continents, Un seul destin.

Plusieurs autres personnalités et membres du Gouvernement Italien y ont également pris part parmi lesquels on peut citer Matteo Piantedosi, Ministre de l’Intérieur Italien, Guido Crosetto, Ministre de la Défense Italien, Anna Maria Bernini Ministre de l’Université et de la Recherche, Marco Minniti, Président de la Fondation Med-Or, Andrea Prencipe Recteur de l’université Luiss Guido Carli où se tenait la table ronde.

Le Chef de l’État dans son intervention magistrale d’une trentaine de minute, a évoqué divers sujets pour mettre en relief le destin commun entre le Niger et l’Italie tout d’abord puis entre l’Afrique et l’Europe.

De la migration à la sécurité en passant par l’éducation, la démographie, le changement climatique et les énergies fossiles, le Président Bazoum a passé au crible et avec maestria tous les aspects de ce que doit être le nouveau paradigme dans les relations entre l’Afrique et l’Europe d’une part et d’autre part entre le Niger et l’Italie.

Source: Presidence de la Republique