23ème Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA: Le Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou prend part aux travaux

Le Premier ministre, Chef du gouvernement M. Ouhoumoudou Mahamadou a quitté Niamey hier matin à destination d’Abidjan où il prend part à la 23ème Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Au cours de ce sommet, les participants examineront le rapport d’activités de l’Union avant de se pencher sur l’état de mise en œuvre des chantiers de haut niveau sur le financement des économies, la paix et la sécurité, l’énergie ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace UEMOA.

Retenons que la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement est l’organe suprême de l’Union qui se tient une fois seulement par an. Cette présence du Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou à Abidjan en Cote d’Ivoire témoigne de tout l’intérêt qu’affichent les autorités nigériennes au financement de l’économie nigérienne quand on sait que le Président de la République Mohamed Bazoum est allé personnellement à Paris pour mobiliser davantage les partenaires financiers en faveur du Plan de Développement Economique et Social (PDES) du Niger à l’occasion de la Table ronde qui s’ouvre aujourd’hui même dans la capitale française.

Par AP/Cabinet du Premier ministre