Table ronde sur le PDES : le Niger enregistre des annonces de 22,3 milliards d’euros des PTF pour des prévisions de 10,28

Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du Niger ont annoncé des appuis financiers pour la mise en œuvre du PDES à hauteur de 22,3 milliards d’euros soit 14.718 milliards de FCFA au premier jour de la Table ronde de Paris, a informé le service de communication de la présidence de l République.

Le gouvernement nigérien a réuni en France ses partenaires afin de mobiliser quelques 10670 Milliards de FCFA pour combler le gap de financement de son plan de développement économique et social (PDES-2022-2026) d’un coût de près de 19.500 Milliards FCFA. Il est attendu 10,5 milliards de dollars des PTF et 6,1 milliards de Dollars américains du secteur privé.

Le Président de la République, Mohamed Bazoum a fait comprendre qu’à travers ce deuxième PDES, le gouvernement nigérien ambitionne de réduire la pauvreté dans le pays à 35,4% d’ici 2026.

‘’La croissance sera durable et inclusive afin qu’elle profite à toutes les couches socioéconomiques, notamment les plus défavorisées’’ car ‘’notre ambition est de ramener le taux de pauvreté de 43% en 2022 à 35,4% en 2026’’, a assuré le chef de l’Etat nigérien.

Dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion, le Chef de l’Etat a assuré les potentiels investisseurs que le PDES offre d’énormes opportunités d’investissements dans les infrastructures économiques et un climat des affaires rénové. Il a également réitéré la volonté du gouvernement à poursuivre les réformes macroéconomiques de portée structurelle pour lever toutes les contraintes afin d’exploiter pleinement le potentiel de croissance de l’économie nigérienne.

L’idée et la nécessité d’organiser ce forum se sont imposées à nous comme la meilleure voie pour créer une véritable opportunité pour partager la vision du Niger et les grandes orientations de son développement avec nos partenaires. La mise en oeuvre de cette vision dans les conditions optimales de performance et d’efficacité nécessite l’adhésion des investisseurs privés. Cette voie, me semble-t-il, est également la meilleure qui puisse permettre à notre pays de s’adapter et de tirer profit des mutations majeures de l’environnement international actuel.

Et le Président Bazoum de poursuivre, « Ma conviction est qu’une croissance économique dynamique et génératrice d’emplois décents exige la poursuite et l’accélération de nos efforts de modernisation et de dynamisation du secteur privé.

C’est cette ambition que porte véritablement le PDES 2022-2026, dans toutes ses dimensions. Je voudrais à cet égard me féliciter de cette opportunité qui est une excellente occasion pour vous parler du Niger de demain, en partageant avec vous mes ambitions pour mon pays.

Pour le Chef de l’Etat, Le PDES 2022-2026 se veut holistique, en ce sens qu’il embrasse l’ensemble des secteurs d’activités et les thématiques constituant un défi majeur pour notre pays. Il en prévoit cinq réponses prioritaires (i) le développement soutenu et inclusif du capital humain, (ii) l’amélioration de l’efficacité de toutes les formes de gouvernance, (ii) la transformation structurelle de l’économie à travers deux leviers complémentaires à savoir la création d’un environnement favorable au développement industriel et du secteur privé par la réduction des coûts des facteurs (énergie, transport, télécommunications) et l’amélioration de la productivité et de la diversification du secteur primaire.

Dans cette perspective, je puis vous assurer que le PDES 2022-2026 offrira d’énormes opportunités d’investissements dans les infrastructures économiques (routes, centrales énergétiques, aéroports, hydraulique urbaine, hôtels ainsi que l’accès aux technologies de l’information et de la communication) dans un climat des affaires rénové. Il convient ici de souligner la grande proximité avec le Nigéria qui en dépit des problèmes conjoncturels, représente un marché considérable et solvable pour l’exportation des produits agro-industriels qui seraient fabriqués au Niger

Comme vous pouvez le constater, nous sommes déterminés à poursuivre les réformes macroéconomiques de portée structurelle pour lever progressivement toutes les contraintes afin d’exploiter pleinement le potentiel de croissance de notre économie. Tel est l’objectif assigné au PDES 2022-2026.

S’agissant du climat des affaires, le Chef de l’Etat a indiqué qu’ en matière d’amélioration du climat des affaires des progrès importants ont concerné les domaines suivants la création d’entreprises, le permis de construire, le raccordement à l’électricité, le transfert de propriété, le paiement des impôts et taxes, le commerce transfrontalier et l’exécution des contrats.

A ces mesures, s’ajoutent les améliorations concernant le code des investissements dans les domaines minier et pétrolier pour octroyer des avantages fiscaux à toutes les phases, de la recherche à l’exploitation des investissements. Dans la même veine, s’inscrit la mise en place d’un cadre de Partenariat Public Privé sécurisant et attractif qui permet d’accorder aux investisseurs plusieurs avantages dont le partage équitable des risques, la préservation de l’équilibre financier, le flexibilité et la souplesse dans les relations contractuelles. Malgré ces avancées, le Gouvernement intensifiera les réformes afin d’améliorer davantage le climat des affaires.

Toutes ces réformes ont pour objectifs de valoriser les énormes potentialités d’investissement dont regorge le Niger. Ces opportunités d’investissement concernent plusieurs secteurs. Dans le domaine pétrolier et gazier, les potentiels sont estimés respectivement à plus de 1200 millions de barils et plus de 17 milliards de m3. Plusieurs blocs de recherche libres sont encore disponibles

D’autres opportunités existent en matière des infrastructures économiques (aéroports, routes, énergie ports secs) de l’agro-industrie par la transformation et la valorisation industrielle des produits agro-pastoraux à fort potentiel (le niébé, le souchet, l’oignon, les cuirs et peaux, le poivron, l’ail, la viande et le lait, etc.).

Dans le domaine de l’élevage, la construction d’usines d’aliment pour bétail a Niamey et à Zinder, la construction d’un nouvel abattoir à Niamey, la construction d’une chaine d’abattoirs le long de la frontière du Nigeria, la construction de nouvelles tanneries, la construction de Laiteries modulaires et la réalisation de projets de construction des abattoirs frigorifiques à Zinder et Dosso sont autant d’opportunités à saisir

Pour vous faciliter la prise de décision, nous avons innové au cours du présent Forum d’investisseurs en mettant à votre disposition des études de faisabilité des projets structurants qui sous-tendent le PDES 2022-2026. Ces études de faisabilite dont les synthèses vous seront présentées au cours de la journée se poursuivront après le Forum, conformément à notre programme de mise en place d’une Banque de projets bien étudiés, allant au-delà des simples fiches de projets

En conclusion, le Président Bazoum a rappelé que sans sécurité, sans la stabilité et la paix, la croissance ne peut être forte et durable. De ce point de vue, je peux vous rassurer que le Niger est un pays sûr, en dépit de la persistance des menaces terroristes dans le sahel. Alors venez investir chez-nous car nous sommes profondément convaincus que l’investissement privé et la création d’entreprises sont les leviers d’une croissance économique durable et inclusive

Les explications et éclaircissements qui vous seront donnés au cours de cette journée au travers de plusieurs panels, vous amèneront, je le souhaite ardemment, à vous engager résolument à nos côtés pour investir massivement au Niger. Les nigériens vous attendent avec leur hospitalité légendaire. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du forum des investisseurs dans le cadre de la table ronde pour le financement du PDES 2022-2026.

Pour rappel, l’Objectif global du programme est de contribuer à bâtir un pays pacifique, bien gouverné, avec une économie émergente et durable ainsi qu’une société fondée sur des valeurs d’équité et de partage des fruits du progrès.

‘‘Le Plan de Développement Économique et Social 2022-2026 est la deuxième déclinaison quinquennale de la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive Niger (SDDCI) 2035’’.

Le PDES 2022-2026 s’articulera autour de trois (3) axes stratégiques dont le développement du capital humain, l’inclusion et la solidarité, la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la solidarité et enfin la transformation structurelle de l’économie.

Ce programme opérationnalise la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement et vise à concrétiser les engagements du Président de la République, contenus dans le Programme de Renaissance Acte III, mais aussi sa vision et orientations pour le Niger en phase avec l’agenda 2063 de l’Union Africaine et l’atteinte des Objectifs de développement Durable des Nations-Unies.