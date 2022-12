Le président de la Halcia appelle à la concertation et la coordination entre les structures de lutte contre le phénomène

La Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (Halcia) a procédé, le vendredi 9 décembre dernier à son siège, au lancement de ses activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption qui est célébrée le 9 décembre de chaque année. Le thème retenu pour cette édition est «La Convention des Nations Unies contre la corruption a 20 ans : Unissons le monde contre la corruption». Plusieurs acteurs et partenaires de la lutte contre la corruption au Niger ont pris part à la cérémonie officielle de lancement des activités.

Lors de cette cérémonie, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Ikta Abdoulaye Mohamed, a salué l’important rôle que jouent les structures de lutte contre la corruption, et en particulier la Halcia, dans la promotion de la bonne Gouvernance, de l’intégrité, de la responsabilité et de la transparence qui, dit-il «sont autant de valeurs devant servir de repères à notre pays pour son développement». C’est conscient des interrelations entre la lutte contre la corruption et le développement, a-t-il déclaré, que le gouvernement a intégré la lutte contre la corruption dans ses priorités de développement définies dans le Programme de développement économique et social (PDES).

Afin de mieux répondre aux attentes des populations et des autorités, le ministre de la Justice a encouragé les acteurs de la lutte contre la corruption au Niger à mettre en place des cadres de partenariat et de concertation avec les structures étatiques et non-étatiques et à formaliser des coalitions qui vont fédérer l’ensemble des acteurs. «La concertation et la coordination des structures de lutte contre la corruption constituent, à notre sens, des leviers essentiels pour assurer l’efficacité de la lutte contre la corruption», a affirmé le ministre Ikta Abdoulaye Mohamed. Il a également assuré la Halcia de la disponibilité des autorités nigériennes à la soutenir dans les actions de lutte contre la corruption qu’elle entreprendra.

Pour le président de la Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, M. Maï Moussa Elhadj Basshir, la lutte contre la corruption est une mission permanente à laquelle s’attellent ses services et leurs partenaires. Il a rappelé plusieurs actions menées par la Halcia depuis le début de cette année pour prévenir la corruption, promouvoir la transparence et renforcer les institutions du pays. Car, a-t-il poursuivi, la lutte contre la corruption doit, au regard des effets dévastateurs qu’engendre ce fléau, impliquer et inclure l’ensemble des populations et des structures du pays.

Dans le cadre des activités commémoratives de cette année, la Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées va organiser en collaboration avec la Direction générale des impôts (DGI) et celle des douanes (DGD), deux conférences-débats sur le thème «Audit et contrôle des services fiscaux et douaniers comme facteurs de mobilisation des ressources». Par cette manière de faire, a assuré M. Maï Moussa Elhadj Basshir, les trois structures affirment ainsi leur volonté de travailler ensemble pour renforcer les capacités de l’Etat à financer son développement. «La lutte contre l’impunité constitue la pierre angulaire de la lutte contre la corruption», a précisé le président de la Halcia.

«La corruption exacerbe la pauvreté et les inégalités en détournant les richesses et les biens publics. Et nous le savons, c’est une sagesse universelle : sans développement inclusif, il ne peut y avoir de véritable paix durable, il ne peut y avoir une sécurité durable», a pour sa part déclaré Mme Jamila El Assaidi, cheffe de délégation adjointe à la Délégation de l’Union Européenne au Niger. Elle a en outre plaidé pour qu’une suite soit systématiquement accordée aux rapports des institutions et structures qui peuvent contribuer à la lutte contre la corruption pour avoir «une meilleure redevabilité et gouvernance financière». «Sur la base de plusieurs résultats encourageants, l’Union Européenne a décidé de renforcer sa contribution à la lutte contre la corruption au Niger dans les années à venir», a annoncé Mme Jamila El Assaidi.

