Thrive Agric, société nigériane remporte l’édition 2022 du programme mondiale Visa Everywhere Initiative.

Plus de 4 000 candidats fintech ont participé au concours avec des solutions de paiement et de commerce innovantes pour faire face aux défis de demain en matière de paiement.

[Doha, Qatar] [08 Décembre 2022] – Aujourd’hui, ThriveAgric, une fintech qui permet aux petits agriculteurs d’accéder au financement, aux informations et à la distribution, a été couronnée lauréate du Prix Visa Everywhere Initiative (VEI) – un programme d’innovation ouverte et une compétition mondiale pour les start-ups et les fintechs.

La finale mondiale, qui s’est déroulée au Qatar pendant laCoupe du monde de la FIFA 2022, a été précédée d’une compétition étalée sur une période d’un an au cours de laquelle des entrepreneurs du monde entier ont participé à des éditions régionales avant d’accéder à la phase finale.

” Cette année, nous avons vu plus de 4 000 fintechs participer à cette compétition mondiale Visa Everywhere Initiative (VEI), avec un nombre record de 1 130 candidatures en provenance d’Europe centrale, du Moyen-Orient et d’Afrique “, a déclaré Andrew Torre, président régional pour la zone ECMEA, de Visa. ” Une nouvelle génération de fintechs transforme les moyens de paiements des utilisateurs et des entreprises, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes d’accéder plus facilement à l’argent et de le déplacer quand elles en ont besoin. Nous félicitons Thrive Agric et tous les gagnants du concours de cette année, et nous sommes impatients de continuer nos partenariats avec les fintechs pour résoudre les défis en matière de paiements qui nous attendent dans le futur”.

Ruben Salazar, Vice–Président Senior et responsable mondial de Visa Direct, a déclaré : “Alors que nous nous efforçons de créer davantage de moyens pour les particuliers, les PME et les grandes entreprises afin de participer à l’économie mondiale, le concours VEI offre un aperçu unique de la façon dont les fintechs contribuent à façonner l’avenir des mouvements des flux d’argent et à élargir l’accès aux marchés et régions mal ou peu desservis. Aujourd’hui, le récipiendaire du Prix Visa Direct aura accès à des outils modernes et des équipes qui aideront à rendre possible les mouvements des flux d’argent vers des milliards de points de points de terminaison dans le monde entier.”

L’événement a réuni Visa et des leaders d’opinion du secteur, ainsi qu’un ancien gagnant du Visa Everywhere Initiative, pour célébrer les fintechs innovantes et leurs solutions. Wade Arnold, fondateur et PDG de Moov Financial et lauréat du PrixVisa Everywhere Initiative 2021 pour l’Amérique du Nord et le monde, est revenu en tant que juge, avec comme invitée spéciale le Dr Saeeda Jaffar, Directeur Général Régional chezVisa pour les pays de la région du Golfe, qui a animé une causerie avec la légende du football Marcel Desailly.

Les Lauréats :

▪ 1 ère place : Thrive Agric , une fintech fournissant aux petits agriculteurs un accès au financement, à la connaissance et à la distribution.

▪ 2 ème place : Zeti , une fintech permettant le financement par paiement à l’usage des transports écologiques

▪ 3 ème place : Huli , une plateforme qui met en relation patients, médecins et autres services de santé.

▪ Prix Visa Direct : Thrive Agric , une fintech fournissant aux petits agriculteurs un accès au financement, à la connaissance et à la distribution.

▪ Prix du public : Huli , une plateforme qui met en relation patients, médecins et autres services de santé.

La finale mondiale du prix Visa Everywhere Initiative a été retransmise en direct sur Techcrunch et peut être consultée sur son site web ici.

###

À propos de Visa Everywhere Initiative

Visa Everywhere Initiative est un programme d’innovation ouvert à tous qui aide les start-ups à débloquer de nouvelles opportunités et leur offre une plateforme mondiale pour démontrer leurs solutions révolutionnaires. Le programme a été lancé pour la première fois aux États-Unis en 2015, et s’est rapidement développé pour devenir un programme mondial. À ce jour, près de 8 500 start-ups ont participé, et ont collectivement levé plus de 16 milliards de dollars de financement.

Visa Everywhere Initiative est ouvert à toutes les start-ups qui proposent des solutions innovantes aux challenges de demain en matière de paiements et de commerce. Elle permet également de soutenir les start-ups et les fintechs de deux manières :

1. En tant que concours, elle leur offre une scène mondiale pour présenter leurs solutions à un panel d’experts en paiements, gagner des prix et bénéficier d’une plus grande attention dans le secteur .

2. En tant que programme, il permet aux jeunes entreprises d’accéder à notre réseau mondial de partenaires. Ce réseau est accessible à nos équipes Visa du monde entier lorsqu’elles recherchent des solutions .

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires chaque année. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sécurisé, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et nous considérons que l’accès est fondamental pour l’avenir du mouvement de l’argent. Pour en savoir plus, visitez Visa.com.