ÉDUCATION : Incompréhension ou Manipulation des propos du Président de la République par certains acteurs ?

Le Niger vers la fin de la Contractualisation dans le Secteur de l’Éducation.

Il vous souviendra qu’en date du 13 Mai dernier, le Ministre de l’Éducation Nationale, Pr Ibrahim Natatou a adressé une correspondance aux Directeurs Régionaux du Ministère de l’Education qui instruit ces derniers de suspendre le recrutement du personnel enseignant contractuel, tout en précisant qu’à terme, il s’agira de mettre fin à la contractualisation dans le secteur de l’éducation.

En effet, présent aux Etats-unis depuis le début de la semaine, le Président de la République SEM Mohamed Bazoum a rencontré la Diaspora nigérienne face à laquelle, il a clairement expliqué sa volonté et sa ferme conviction de repenser notre système Éducatif à travers des grandes réformes déjà engagées axées sur la promotion de la qualité à travers notamment la réforme des curricula et le développement du capital humain.

Dans ses propos , le Président de la République a dit en substance que “l’enseignant reste le principal levier sur lequel il faut agir en améliorant ses capacités et en lui rassurant une garantie de carrière “.

Ainsi, dans son discours d’investiture du 02 Avril 2021, le Chef de l’État, avait déclaré que parmi ses priorités, l’Éducation sera au centre de toutes ses actions.

C’est pourquoi, les actions majeures envisagées permettront de relever les principaux défis liés à l’accès, à la qualité du système d’enseignement et d’apprentissage, ainsi qu’à l’adéquation de l’offre de formation aux besoins du marché d’emploi.

S’agissant de l’accès à l’Éducation, les actions porteront sur l’amélioration de la disponibilité des infrastructures et du personnel enseignant. Pour ce qui est de la disponibilité des enseignants, il a été mis en place un mécanisme dynamique de formation et de recrutement conformément à l’évolution des effectifs des Scolarisables.

Cette ferme volonté du Président de la République à recruter les enseignants contractuels aux emplois de fonctionnaires, concourt non seulement à la valorisation de la profession enseignante mais aussi à la rétention des enseignants contractuels dans le système tout en assurant la bonne qualité des enseignements.

C’est dans cette perspective qu’un projet de Plan de Résorption des enseignants contractuels sur 4 ans a été élaboré et proposé au Président de la République par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Dans cette proposition de plan, le Ministère de l’Éducation s’est basé sur le critère d’intégration à la fonction publique et sur le critère d’ancienneté dans le contrat des enseignants conformément aux dispositions légales fixant les conditions et les modalités de recrutement sans Concours aux emplois de fonctionnaires des agents contractuels de la fonction publique de l’État.

Aussi, il faut noter que plus de six (6) milles enseignants contractuels âgés , à qui déjà, il a été mis en place un comité avec leur structure sociale, de versement va être fait afin qu’ils puissent bénéficier normalement de la retraite malgré qu’ils ont un âge dépassé pour aller à la fonction publique.

Il ny’a donc rien de nouveau dans les propos du chef de l’État, et d’ailleurs il n’est pas le premier à le dire surtout quand on va se référer aux évaluations qui ont été faites au niveau primaire et secondaire à l’issue desquelles on a jamais enregistré 50% d’enseignants qui sont jugés performants.

Ainsi,contrairement aux années précédentes, le nouveau type d’enseignants de bachelier qu’on envoie aujourd’hui et la réforme curriculaire au niveau des écoles normales sont sans nul doute l’une des meilleures conditions pour avoir un bon enseignant car la majorité des enseignants ont des insuffisances, et ils se trouvent dans une situation de précarité de laquelle il faut les sortir..

Sur le plan national, le Niger compte 70.473 enseignants contractuels dont 57.593 du Primaire et 12.880 du Secondaire. dans le plan de résorption, le Ministère de l’Éducation Nationale a fait un programme d’intégration par année qui sera publié bientôt.

Il est Unanimement reconnu que la contractualisation reste un défi majeur pour le Système Éducatif, mais ce statut précaire sera bientôt un mauvais souvenir pour l’école nigérienne grâce à la détermination de plus hautes autorités au premier rang desquelles SEM Mohamed Bazoum, Président de la République, Chef de l’État.

Pour ceux là qui s’agitent, ce sont des manipulateurs qui sont à la recherche des événements pour juste semer de trouble à la stabilité académique pour pouvoir perturber la mise en œuvre de Plan de Résorption tant attendu par les enseignants contractuels réellement soucieux de leur avenir.

Par Tanko Ibrahim (Secrétaire Particulier du Ministre de l’Éducation Nationale)