Lors du Panel sur le thème: Paix, Sécurité et Gouvernance, à Washington, le Président de la République S.E.M Mohamed Bazoum, en prenant la parole, est revenu sur les causes structurelles à l’origine du phénomène de terrorisme dans le Sahel.

Ces causes combinent plusieurs facteurs:

– Changement climatique et amenuisement des surfaces pastorales;

– Démographie Galopante et débridée;

– Système éducatif non efficient;

– Chute de la Libye de Khadafi;

Le Président Bazoum a ensuite donné la recette qui fait la resilience du Niger ainsi que les axes d’orientation des futurs partenariats dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

– Augmentation des effectifs des forces de défense et de Sécurité;

– Équipements adaptés à la lutte contre le terrorisme;

– Formation spécifique des forces spéciales grâce aux partenariats militaires avec les pays amis;

– Mutualisation militaire avec les pays concernés par le terrorisme (exemple de la Force Mixte Multinationale dans la zone du Lac Tchad entre le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun);

– Le dialogue permanent entre les communautés afin d’éviter les conflits communautaires dont les conséquences peuvent être irréversibles;

– la mise en place d’un système éducatif efficient qui permettre non seulement d’avoir un capital humain compétent, mais aussi d’avoir un impact sur la démographie.

Source: Presidence de la Republique