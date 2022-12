Visa S’engage à Investir 1 milliard de dollars en Afrique pour Accélérer la Transformation Digitale

Au cours du forum des Affaires États-Unis-Afrique, Visa a annoncé son intention d’investir un milliard de dollars en Afrique d’ici 2027 pour développer ses activités, déployer de nouvelles technologies innovantes et renforcer sa collaboration avec ses partenaires.

WASHINGTON DC, ÉTATS-UNIS – 14 décembre 2022 – Au cours du forum des Affaires États-Unis-Afrique, Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui sa promesse d’investir 1 milliard de dollars en Afrique au cours des cinq prochaines années pour faire progresser les économies résilientes, innovantes et inclusives sur le continent. Les investissements accrus de Visa démontrent l’engagement à long terme de l’entreprise envers le potentiel de croissance de l’Afrique et contribueront à permettre un meilleur accès aux paiements numériques comme point d’entrée pour l’expansion des services financiers formels pour les particuliers et les commerçants.

Le PDG de Visa, Alfred F. Kelly, Jr., a souligné cet engagement lors du Forum des Affaires USA-Afrique, en parallèle du Sommet des leaders USA-Afrique à Washington, DC. L’engagement permettra de renforcer les opérations de Visa en Afrique et d’approfondir la collaboration avec les partenaires stratégiques, notamment les gouvernements, les institutions financières, les opérateurs de réseaux mobiles, les fintechs et les commerçants.

Les investissements seront également axés sur le renforcement de l’écosystème de paiement grâce à de nouvelles innovations et technologies, sur le soutien à la numérisation des économies et sur l’investissement dans l’amélioration des compétences, le développement des talents et le renforcement des capacités.

” Visa investit en Afrique depuis plusieurs décennies pour développer une activité véritablement locale, et aujourd’hui notre engagement envers le continent reste aussi ferme et inébranlable que jamais “, a déclaré Al Kelly, Président-Directeur Général de Visa, Inc. ” Chaque jour, Visa soutient le commerce numérique et la circulation de l’argent dans chaque pays du continent, et l’Afrique reste au cœur des plans de croissance à long terme de Visa. Nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour faire progresser l’écosystème financier, accélérer la numérisation et construire des économies résilientes, innovantes et inclusives qui créeront des opportunités partagées et stimuleront davantage l’économie numérique de l’Afrique.”

Suivant l’objectif de Visa, qui est d’être le meilleur moyen de payer et d’être payé, ces investissements faciliteront les possibilités supplémentaires d’étendre l’inclusion financière. Visa se consacre à l’autonomisation des petites entreprises et des entreprises dirigées par des femmes en Afrique par le biais de ses activités et de ses programmes communautaires. Aujourd’hui, on estime que 500 millions de personnes en Afrique n’ont pas accès aux services financiers classiques, que moins de 50 % de la population adulte a effectué ou reçu des paiements numériques en Afrique et que plus de 40 millions de commerçants n’acceptent pas les paiements numériques.

“L’Afrique connaît une accélération numérique sans précédent, avec un nombre croissant de consommateurs, de commerçants et d’entreprises qui réalisent les avantages des paiements numériques sécurisés et pratiques pour alimenter le commerce et les mouvements d’argent “, a déclaré Aida Diarra, Vice-Présidente Senior de Visa pour l’Afrique sub-saharienne. ” Au cours de l’année écoulée, Visa a continué à accroître son investissement en Afrique, par le biais de nouveaux bureaux, de nouvelles innovations et solutions, et de programmes qui soutiennent directement l’inclusion financière. La promesse d’investissement souligne notre engagement à long terme envers l’Afrique et le travail que nous ferons pour aider à faire progresser l’écosystème financier.”

“L’expansion de l’inclusion financière est essentielle à la prospérité économique à long terme, et nous sommes fiers d’avoir travaillé avec des partenaires du secteur financier et du secteur public pour lancer de nouvelles initiatives telles que She’s Next “, a déclaré Leila Serhan, Vice-Présidente Senior de Visa pour l’Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan. “Nous sommes impatients de continuer à soutenir les programmes qui font progresser l’inclusion et la prospérité, tout en introduisant de nouvelles innovations conçues pour les consommateurs et les entreprises à travers l’Afrique.”

Visa a récemment réalisé des investissements stratégiques importants pour faire progresser son expansion en Afrique, notamment :

Effectuer des opérations locales pour la première fois en République Démocratique du Congo, en Éthiopie et au Soudan pour aider à soutenir et à renforcer l’écosystème financier local. Visa dispose de 10 bureaux en Afrique à partir desquels elle prend en charge les paiements dans les 54 pays.

en République Démocratique du Congo, en Éthiopie et au Soudan pour aider à soutenir et à renforcer l’écosystème financier local. Visa dispose de 10 bureaux en Afrique à partir desquels elle prend en charge les paiements dans les 54 pays. Dévoiler le premier studio d’innovation Visa pour l’Afrique subsaharienne , à Nairobi, au Kenya, afin de fournir un environnement de pointe pour réunir les clients et les partenaires afin de concevoir des solutions de paiement et de commerce prêtes pour l’avenir.

, à Nairobi, au Kenya, afin de fournir un environnement de pointe pour réunir les clients et les partenaires afin de concevoir des solutions de paiement et de commerce prêtes pour l’avenir. Introduire et développer de nouvelles technologies qui aident les consommateurs et les commerçants africains à effectuer et à recevoir des paiements numériques, tels que Tap to Phone qui peut transformer un simple téléphone mobile en un moyen de paiement, ainsi que la réduction des frais de transfert de fonds grâce à des solutions innovantes comme Visa Direct.

qui aident les consommateurs et les commerçants africains à effectuer et à recevoir des paiements numériques, tels que Tap to Phone qui peut transformer un simple téléphone mobile en un moyen de paiement, ainsi que la réduction des frais de transfert de fonds grâce à des solutions innovantes comme Visa Direct. Faire de Visa le partenaire de choix dans le domaine de la fintech en collaborant avec des entreprises et des entrepreneurs innovants dans le domaine de la technologie financière, notamment par le biais du programme Visa Everywhere Initiative, qui a lancé des programmes nationaux spécifiques en Éthiopie et en Égypte, avec le programme mondial attirant des participants venant de toute l’Afrique.

en collaborant avec des entreprises et des entrepreneurs innovants dans le domaine de la technologie financière, notamment par le biais du programme Visa Everywhere Initiative, qui a lancé des programmes nationaux spécifiques en Éthiopie et en Égypte, avec le programme mondial attirant des participants venant de toute l’Afrique. Lancer de nouveaux programmes pour soutenir l’autonomisation des femmes en collaboration avec des partenaires financiers, notamment She’s Next, qui offre des possibilités de financement, de mentorat et de mise en réseau aux femmes entrepreneurs à la tête de PME en pleine croissance en Égypte, au Kenya, au Maroc et en Afrique du Sud.

en collaboration avec des partenaires financiers, notamment She’s Next, qui offre des possibilités de financement, de mentorat et de mise en réseau aux femmes entrepreneurs à la tête de PME en pleine croissance en Égypte, au Kenya, au Maroc et en Afrique du Sud. Collaborer, avec des partenaires, pour faire progresser l’éducation financière dans plusieurs langues, notamment la première version arabe de Practical Money Skills en Égypte.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sécurisé, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde, partout, élèvent tout le monde, partout, et nous considérons l’accès comme un élément fondamental de l’avenir du mouvement monétaire. Pour en savoir plus, visitez Visa.com.