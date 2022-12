Améliorer la qualité et la sécurité de la navigation aérienne dans les Etats membres de l’ASECNA

Le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E Mohamed Bazoum, a procédé, hier 18 décembre 2022, à l’inauguration du Centre Régional de la Navigation Aérienne (CRNA) de Niamey, en présence de son homologue Bissau-Guinéen et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEDEAO, SEM Umaro Sissoco Embaló. Cet ouvrage, d’une importance technologique et stratégique, a coûté à l’ASECNA près de 4 milliards FCFA. Il a été érigé et rendu fonctionnel pour contribuer à l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. Des allocutions, une projection de documentaire sur l’ASECNA, une coupure du ruban et des animations culturelles étaient au menu de la cérémonie.

Dans son intervention peu avant la coupure du ruban inaugural, le ministre des Transports, M. Oumarou Malam Alma, a indiqué que la présente cérémonie témoigne du rôle éminemment important que joue l’ASECNA, l’outil commun dans la modernisation des infrastructures et équipements pour la gestion de la navigation aérienne dans l’espace commun. «Le Comité des Ministres de l’Agence dans sa déclaration de politique lors de sa 64ème en sa session extraordinaire du 12 décembre 2019 à Dakar, a donné des directives afin que l’ASECNA demeure un prestataire de services de navigation aérienne performant et sûr dans un contexte attendu de croissance du trafic», a rappelé le ministre Alma. «L’ASECNA reste le pionnier mondial de la gestion coopérative des espaces aériens et devienT le leader africain des nouvelles technologies d’assistance à la navigation aérienne par satellite», s’est-il réjouit.

D’après le ministre des Transports, le nouveau CRNA contribuera à améliorer les conditions de travails, ainsi que le rendement des différents opérateurs du transport aérien. «Le centre que nous inaugurons aujourd’hui, couvre une partie des espaces du Niger, du Mali, du Burkina, du Bénin et contribuera à améliorer considérablement la sécurité de la navigation aérienne et à renforcer la gestion coopérative des espaces aériens ainsi que la solidarité entre ses Etats membres» a précisé M. Oumarou Malam Alma. Le ministre des Transports d’ajouter que, conformément au Programme de Renaissance et à la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement (DPG), le Ministère en charge des Transports, est en train de mener de multiples actions dans le cadre de la stratégie du développement du transport, dont la réhabilitation et la modernisation des infrastructures aéroportuaires sur l’ensemble du territoire national, avec notamment la modernisation de l’aéroport International Diori Hamani de Niamey, la construction et l’aménagement des aéroports de Zinder, Tahoua, Maradi, Diffa et Tillabéri. Ces efforts, a noté M. Alma, ont permis la certification de l’aéroport International Diori Hamani, aux normes de l’Organisation de l’Aviation Civile (OACI), le classant parmi les 12 premiers aéroports certifiés en Afrique et le 2ème en zone CEDEAO.

Pour sa part, le Directeur Général de l’ASECNA, M. Mohamed Moussa, a indiqué que l’ASECNA a consacré, au cours de 5 dernières années, environ 24 milliards FCFA pour moderniser davantage, les installations techniques de l’aéroport international de Niamey et de l’EAMAC, dont 4 milliards FCFA pour ériger et rendre fonctionnel le CRNA. «Ce centre a un caractère international et joue un rôle multinational permettant la gestion du trafic aérien de la région en termes d’information de vol FIR Niamey, espace confié par l’OACI à l’Etat du Niger», a précisé le DG de l’ASECNA. Notons que cette cérémonie s’est déroulée, en présence du Président de l’Assemblée Nationale, des Présidents des Institutions, du Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que de nombreux invités.

Source: ONEP