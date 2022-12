Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a présidé samedi 18 décembre 2022, la cérémonie officielle de la célébration du 64ème anniversaire de la proclamation de la République du Niger, en décorant ce matin à la Place Toumo de Niamey, plusieurs personnalités nigériennes et étrangères dont le Président de Guinée Bissau, SEM Umaro Sissoco Embalo, Président en exercice de la CEDEAO, élevé à la Dignité de Grand Croix de l’Ordre National du Niger.

Cette distinction lui a été décernée par le Président Mohamed Bazoum pour sa contribution au renforcement des relations bilatérales entre le Niger et la Guinée Bissau et pour ses efforts de promotion de l’intégration économique et sociale, de la paix et de la sécurité dans l’espace de la CEDEAO.

Des personnalités nigérianes notamment des gouverneurs, des opérateurs économiques et des anciens diplomates ont également été décorées par le Chef de l’Etat, Grand Maître des Ordres Nationaux, pour leur contribution active au renforcement des relations dans divers domaines entre le Niger et le Nigeria.

Outre les personnes physiques, SEM Mohamed Bazoum a également décoré des institutions qui ont marqué la vie du Niger notamment les Lycées, Collèges, Ecoles dont les Ecoles Normales, Université de Niamey, Hôpitaux, Instituts et Centres de formation professionnelle et technique.

Peu après cette cérémonie le Président Mohamed Bazoum en compagnie de son homologue de Guinée Bissau, s’était rendu à la Représentation de l’ASECNA, au quartier Aéroport, où il a présidé la cérémonie d’inauguration du Centre Régional de la Navigation Aérienne (CRNA), un outil d’intégration et de coopération sud-sud, qui couvre une partie des espaces de plusieurs pays dont le Niger, le Burkina Faso et le Mali.

Cette cérémonie a été marquée par le discours du Ministre des Transports, M. Oumarou Malam Alma et celui du Directeur Général de l’ASECNA, M. Mohamed Moussa.