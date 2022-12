Pluiseurs personnalités et structures dinstinguées par le Président de le Chef de l’Etat, dont le président Bisau-guinéen élevé à la dignité de Grand-croix

Le Niger a célébré hier 18 décembre le 64ème anniversaire de son accession au statut de République, proclamé le 18 décembre 1958. A cette occasion, le Président de la République, Chef de l’Etat M Mohamed Bazoum, Grand-maitre des Ordres Nationaux a décermé des distinctions à plusieurs personnalités nationales et étrangères ainsi qu’à des structures étatiques qui ont marqué de leurs empruntes la vie de la République du Niger. La cérémonie, qui s’est déroulée de mainière sobre à la Place Toumo de Niamey, a enregistré la présence du Président de la République de Guinée Bisau, M. Umaru Sissoco Embalo, du président de l’Assemblée Nationale, du Premier ministre, du Haut représentant du Président de la République, des députés, des membres du gouvernement et les responsabless des corps constitués.

Il était 9h 25mn, sous une brise matinale faisant voltiger les drapeaux aux couleurs nationales, lorsque le Président de la Républiqu en, Grand Maitre des Ordres Nationaux a foulé le sol de la Place Toumo, accuelli par le ministre de la Défense nationale M Alkassoum Indattou, avant de passer en revue la troupe et de recevoir les honneurs militaires d’un détachement de la compagnie des parachutistes. Fortemment ovationné par le public après l’exécution de La Nigérienne, le Chef de l’Etat a ensuite été salué par les personnalités présentes à la cérémonie.

La particularité de l’édition 2022 de la fête de la République est que le Président de la République a choisi une formule protocolaire simplifiée consistant à procéder à la dinstinction des personnalités qui ont rendu un service à la nation. Il s’agit des personnalités nationales mais aussi de la sous-région.

La cérémonie de remise des distinction a commencé par l’élevation à la dignité de Grand-Croix dans l’ordre national du Niger du Président de la Guinée Bisau, président de la CEDEAO, grand ami du Niger et un fervent apôtre de l’intégration africaine et sous régionale. Homme d’Etat infatigable, le Président Sissoco Embalo s’est vu mettre sur son épaule l’écharpe portant la médaille de Grand-Croix par le Président de la République Mohamed Bazoum. En lui décernant cette haute distinction, le Grand-maitre des ordres nationaux du Niger a salué la contribution de son homologue au renforcement de la coopération bilatérale, à la paix et la sécurité dans la sous-région ouest-africaine.

Ce fut ensuite autour de trois gouverneurs des Etats fédérés de Niger State, Yobé, Kebbi d’être élevés au grade de Commandeur dans l’ordre de mérite du Niger. Ainsi MM Abubakar Sani Bello, Mai Mala Buni et Bagudu Abubakar Atiku ont reçu leurs médailles des mains du Président de la république. L’ancien chef de la diploamtie du Nigeria et Envoyé spécial pour le Tchad M Babagana Kingbé et l’opérateur économique Tahiru El Mangal Barau ont également été élevés au grade de Commandeurs et reçu leurs médailles des mains du Chef de l’Etat. L’ancien ambassadeur Tukur Hassan Hardo et le consul honoraire du Niger M Chamchoum Eric ont été élevés au grade de Chevaliers par le Chef de l’Etat. Toutes ces personnalités ont contribué au renforcement des relations économiques entre le Niger et le Nigeria et ou pour leur engagement en faveur du Niger.

Au plan national, le Président de la République, Grand-Maitre des ordres nationaux a également décerné des médaille à des personnalités civiles et militaires pour service rendu à la nation. En outre, le Grand-maitre des ordres nationaux a décidé d’honorer des structures étatiques en tant que persoinnes morales pour leurs inestimables contribution au dévelopopement du Niger.

Au grade de Commandeur,

Le général de Brigade Salou Barmou Moussa, M Moussa Atta Assoumane et Moussa Alhousseini Mahamane

Au grade de Comandeur de l’ordre des palmes académiques,

Pr Sidikou Ramatou Djermakoye Seydou, enseignante chercheure et DG du CNRS-Niger

Grande médaille d’or de l’ordre du mérite écologique du Niger,

Mme Garama Saratou Rabiou, ministre de l’Environnement et de la lutte contre la désertification.

Au Grade de chevalier

Issoufou Mayana Sanoussi Socité Toyota corporation

M Elh Bawada Boukari, comptable de formation en service au Conseil de l’entente

Au Grade d’officier

M Abdoulaye Tinga, Docteur Es sciences physiques

Le chef de l’Etat a également décidé de décerner des distinctions à titre honorifique à 16 structures étatiques. Ainsi, l’odre du mérite agricole a été décerné à l’IPDR, la médaile militaire au GI Tondibiyah, la médaille du travail à l’ENA. Le lycée Issa Korombé, le collège Mariama, les ENI de Tahoua, de Tillabéri, de Zinder, le Lycée Issa Béri, leLycée Technique Dan Kassaoua de maradi, l’UAM Niamey se sont vus décerner le grade de Commandeur dans l’ordre académique du Niger. Les ENSP de Niamey et de Zinder, les hôpitaux nationaux de Niamey et de Zinder, l’Hôpital National Amirou Boubacar de Lamordé et l’hôpital de Galmi ont été distingués par la médaille d’or de santé publique du Niger.

Source: ONEP