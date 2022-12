Réforme du système éducatif au Niger: Le Chef de l’Etat préside une réunion de réflexion autour de la problématique

De tous les problêmes auxquels notre pays fait face, celui lié à l’éducation est le plus crucial. C’est en effet la conviction du Président de la République, Chef de l’Etat, M Mohamed Bazoum. Et il a tenu à le dire, hier matin, aux responsables du secteur éducatif, toutes filières confondues, réunis au palais de la Présidence pour une journée de réflexion organisée par le ministre de l’Education Nationale à l’initiative du Chef de l’Etat. Etaient présents à la rencontre le Chef du Gouvernement M Ouhoumoudou Mahamadou, les ministres sectoriels en charge de l’éducation et leurs collaborateurs, les conseillers en éducation du Président de la République et du Premier ministre ainsi que les membres de leurs cabinets.

A l’entame des travaux de cette journée de réflexion, le Chef de l’Etat a affirmé que la réunion aura à valider certaines réformes du secteur proposées, après avoir été amendées suite aux échanges. Il faut dire que cette journée de réflexion a été des plus chargées. En effet, onze (11) thématiques étaient à son agenda. Il s’agit des questions relatives à la résorption du stock d’enseignants contractuels, à la politique nationale du livre, à la transformation des écoles normales, à la situation des chantiers d’infrastructures scoalires inachevés et perspectives, au projet de création d’une école des cadres de l’éducation, à la vision stratégique des lycées d’excellence, à la politique nationale de l’administration scolaire. Il y a également des thématiques portant sur la mise en œuvre de la feuille de route pour la continuité éducative des élèves affectés par la crise sécuritaire dans la région de Tillabéri, la transformation du Lycée Issa Korombé ou des anciennes écoles normales de Doutchi et Magaria en des lycées scientifiques des filles, la stratégie de prise en charge de l’éducation des enfants hors-école et la reforme curriculaire au niveau de l’éducation nationale.

Dans son propos introductif, le Chef de l’Etat a souligné le caractère difficile des reformes du système éducatif, mais qu’il faut absolument mener, avant de démander à tous les acteurs de bien s’y appliquer afin de pouvoir mieux cerner les contours de la réforme pour une meilleure prise en charge du système éducatif.

Pour sa part, le ministre de l’Education nationale, Pr Ibrahim Natatou a salué l’initiative de Chef de l’Etat, une initiative qui permet aux acteurs d’échanger directement avec lui en présence du Chef du gouvernement relativement aux différentes thématiques sur l’épineuse problématique de la qualité de l’éducation au Niger. L’école est malade a reconnu le ministre et elle fait aujourd’hui «les frais de la massification consécutive dû au choc démographique que connait notre pays» a souligné le Pr Natatou ajoutant par ailleurs que l’école nigérienne est confrontée à des défis majeurs ayant pour noms la faible capacité d’accueil, la pénurie d’enseignants qualifiés, les disparités entre les genres et entre les milieux géographiques, la faible capacité de gestion et de pilotage.

«Tous ces éléments cumulés se traduisent tout naturellement par la pauvreté chronique des apprentissages et des acquis scolaires», a souligné le ministre, voulant pour preuve les faibles taux successifs de réussite aux examens du BEPC et du baccalauréat enregistrés ces dernières années. En effet, ces taux n’ont guère dépassé les 30% a-t-il indiqué au point où la baisse de niveau focalise tous les débats poussant les différents acteurs à se questionner sur le système éducatif, «tant du point de vue des approches philisophiques et technologiques que des compétences». La réflexion sur le système éducatif nigérien est nécessaire pour permettre au pays d’avoir un capital humain capable de relever les défis de son développement. «Cette journée de réflexion autour du Président de la République, de son Premier ministre et en présence de tous les ministres en charge de l’éducation traduit en acte la promesse du Chef de l’Etat faite en août 2021 de repenser l’école nigérienne», a rappelé le ministre Natatou.

En effet, le Président Mohamed Bazoum disait à l’occasion de son message au peuple nigérien la veille de la fête de l’indépendance en 2021 : «l’éducation est notre plus grand défi. Ses faiblesse paralysent nos possiblités de constituer un véritable capital humain capable de prendre en charge les défis de développement de notre pays. Notre système éducatif a besoin d’être repensé, et il le sera. Ce sera la traduction du contrat qui me lie au peuple nigérien». Avec l’organisation de cette journée de réflexion, on comprend aisément que l’engagement du Chef de l’Etat en faveur d’une éducation ne fait aucun doute. Cet engagement politique a été appuyé par la Déclaration de politique générale du Premier ministre défendue devant la représentation du peuple. Cette rencontre démontre, à suffisance, que la formule du dialogue direct entre le Président de la République, Chef de l’Etat et les responsables sectoriels constitue la meilleure voie vers la nécessaire thérapie qui sied bien au système éducatif.

A la fin de cette longue journée de travail ponctuée de communications et d’échanges sur une douzaine de thématiques entre le Chef de l’Etat et les responsables de l’appareil éducatif nigérien, le ministre de l’Education Nationale s’est réjoui de cette rencontre. C’est une journée de travail qui a permis de passer au crible tous les problèmes qui assaille notre système éducatif et toutes les réformes possibles envisagées ont été examinées avec la plus grande minutie et l’attention qu’il faut. Pour Pr. Natatou, il n’y a point de doute que l’appareil éducatif nigérien est malade. Il est confronté à beaucoup de problèmes qu’il faille absolument regarder en face et prendre des mesres énergiques. Pour le ministre de l’Education nationale, le fait que le chef de l’Etat consacre une journée entière de réflexion à cette problématique prouve à suffissance sa volonté inébranlable de prendre à bras-le-corps la question de l’éducation. Du reste, le Chef de l’Etat a toujours dit et répété qu’il fera de la question de l’éducation son affaire personnelle à laquelle il accordera tout le soin et l’attention requis. La rencontre de ce lundi 19 décembre 2022 démontre une fois de plus que cet engagement présidentiel est en train d’être honoré. Le ministre a expliqué que c’est avec une éducation de qualité que notre pays peut aspirer à un développement. Pr. Natatou a indiqué que le Président de la République a donné toutes les consignes et les directives nécessaires pour la mise en oeuvre des douze (12) points traités lors de la journée de réflexion sur le système éducatif que le Chef de l’Etat souhaite voir plus réluisant. «Pour veiller à la mise en œuvre effective des toutes actions prévues, un planning de suivi a été adopté, en plus des réunions régulières qui seront organisées autour du Président de la République et du Premier ministre pour faire le point des décisions prises lors de cette journée de réflexion», a conclu le ministre de l’Education Nationale.

Source: ONEP