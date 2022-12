8e Congrès Ordinaire du PNDS Tarayya

Le Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS Tarayya) tient depuis hier samedi 24 décembre 2022, au Palais du 29 juillet, son 8e Congrès ordinaire, couplé avec le 32e anniversaire de la création de ce parti.

C’est une marée humaine (beaucoup étaient dehors malgré le froid) qui a assisté à la cérémonie d’ouverture dans une ambiance festive.

Ils étaient environ 4.000 participants venus de toutes les contrées du pays, et de l’extérieur. On a également enregistré la présence remarquée des partis politiques alliés et amis du Niger et des pays de la sous-région et du monde.

Le clou de cette fête rose a été incontestablement la présence de l’ancien président de la République, Issoufou Mahamadou (leader charismatique des socialistes nigériens).

Invité à prendre la parole, face à une salle en délire, l’ancien Président de la République Issoufou Mahamadou s’est réjoui de la tenue de ces assises. Il a affirmé en cette circonstance « Être heureux, de retour parmi vous, en disant mission accomplie avec la réalisation des promesses du Programme de la Renaissance. Le mauvais classement IDH du Niger n’est plus qu’un lointain souvenir. Ce bilan est le vôtre et c’est l’éloquente traduction du slogan ‘’Guri daidai lokaci’’ (qui veut dire: l’ambition en accord avec les circonstances) ».

« Je vous promets que dans ma vie nouvelle, je serai à vos côtés en toute circonstance, d’où la Fondation Issoufou Mahamadou est en partie créée dans cette perspective ».

Il a rappelé que le PNDS est le parti à avoir fait élire deux présidents de la République, Issoufou Mahamadou en 2011, puis en 2016, et Mohamed Bazoum en 2021. « Je suis heureux d’avoir réalisé l’alternance politique historique avec ce camarade politique pragmatique, courageux, intègre, brillant, intelligent, cultivé, leader hors pair, créatif, et engagé, doté d’un esprit d’initiative très développé ».

Aux membres du comité exécutif du parti avec qui le parti a été créé, le président issoufou les a invité à rester soudés et unis pour être à l’abri des surprises ».

Dans son discours inaugural, le Président par intérim du Comité exécutif national Foumakoye Gado a surtout félicité les camarades des structures du parti, pour les victoires remportées lors des élections de 2021. « Ces élections consacrent la montée en puissance du parti, qui se classe premier dans 7 régions sur 8, avec 79 députés sur 166, soit 47,5%, loin devant le deuxième parti qui compte 19 députés soit 11,4% ».

Cette situation est un réel motif de fierté, aux camarades militants, « nous la devons à votre exceptionnelle résilience, votre rage de vaincre encore et encore, et votre discipline, ciment de notre unité. Si cette performe prouve que le parti se trouve sur sa trajectoire ascendante, l’escalade n’est cependant pas achevée, car, nous ne sommes pas encore parvenus au sommet de la pyramide. Je demeure convaincu que cela est à votre portée et que vous relèverez ce défi très prochainement ».

Les assises de ce 8e congrès coïncident avec le 32e anniversaire de la création du PNDS Tarayya. Porté sur les fonds baptismaux, le 23 décembre 1990 au Lycée Alhéri de Niamey. Ce faisant, « les pères fondateurs avaient après avoir milité au sein des syndicats (SNECS, SNEN, USN, Syntramines, USTN) pour arracher le multipartisme et la tenue de la Conférence nationale, ont franchi un pas supplémentaire pour fonder un parti politique. C’est alors que commença la belle épopée de la longue marche du PNDS Tarayya pour la conquête du pouvoir démocratique qui sera couronnée de succès aux élections présidentielles d’avril 2011. Ce fut 20 ans d’un travail acharné et constant. 20 ans de combat politique, de progression régulière au fil des élections pour enfin atteindre la consécration ».

En ce 32e anniversaire, en souvenir de tous les sacrifices consentis, le président par intérim a voulu rendre un hommage aux camarades, « vous féliciter et vous dire bon anniversaire et en avant vers d’autres victoires ».

Il a par ailleurs annoncé que ce congrès se déroule aujourd’hui, exceptionnellement avec la présence parmi nous, d’un camarade historique de notre parti, « l’ancien Président Issoufou Mahamadou. Il a dirigé le parti avec brio, de 1990, année de sa création, à 2011, année de son élection comme Président de la République ».

20 longue années d’un travail méthodique, pour bâtir un parti national fort, soudé autour des idéaux partagés par tous les adhérents. 20 années de combat pour asseoir et sauvegarder la démocratie au Niger, et d’engagement pour la conquête démocratique du pouvoir.

« C’est le lieu de lui rendre un vibrant hommage, à cet homme qui a forgé l’identité du PNDS Tarayya après moult sacrifices difficile à énumérer. Il est le principal artisan de l’avènement du Parti PNDS au pouvoir, et artisan de la première alternance démocratique au Niger ».

C’est son bilan positif qui justifie aujourd’hui ‘’que le Président Mohamed Bazoum et l’ancien Président Issoufou Mahamadou sont régulièrement sollicités pour apporter leur éclairage sur des grands sujets de préoccupations de notre continent et du monde’’.

Le congrès se tient aussi à trois mois du 2e anniversaire de l’accession au pouvoir du Président Bazoum Mohamed. « 20 mois c’est trop tôt pour juger de l’action d’un gouvernement, cependant les résultats déjà obtenus sont à la hauteur des engagements du Programme annoncé » a tenu à préciser le président par intérim.

En prélude à ce 8e congrès, il a été procédé au renouvellement des bureaux exécutifs régionaux, déroulé partout dans la parfaite tradition de sérénité qui caractérise le parti. Avec au passage, l’avènement pour la première fois d’une femme comme Présidente de Fédération régionale.

Il a présenté ses sincères remerciements aux camarades représentants des partis amis venus de l’extérieur, rehausser de leur présence, l’éclat de ces assises. Leur nombre témoigne du dynamisme de la diplomatie du parti, mais surtout, de la solidité de ses relations ».

Il a aussi rendu un hommage mérité aux leaders des partis membres du Mouvement pour la Renaissance du Niger (MRN), de l’Alliance Pour la République (APR) et tous les autres sympathisants.

Pour sa part, Albadé Abouba qui avait intervenu au nom des 120 leaders des partis politiques du Mouvement pour la Renaissance du Niger (MRN), il a rappelé l’engagement des partis à accompagner les actions du gouvernement pour le bien-être des populations.

Le représentant de l’Alliance Pour la République Talatou Saidi, le représentant de l’International socialiste Afrique Martin Zigilé et la Secrétaire générale de l’International socialiste Mme Benedict Alisa ont intervenu tous pour rendre hommage à ce parti, pour les résultats enregistrés et le parcours réalisé.

Le Représentant du Parti Communiste Chinois (PCC), l’ambassadeur de Chine au Niger Jiang Feng a aussi lu une correspondance du PCC, adressée pour cette occasion.

Au menu de ce congrès, il est prévu le renouvellement du Comité central et du Comité exécutif national. Nous aurons donc à réussir le difficile exercice de concilier les légitimes aspirations du parti au souci de recherche d’efficacité d’action et de la cohésion.