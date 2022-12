CRASH D’UN HELICOPTERE MI – 17 DES FORCES ARMEES NIGERIENNES (FAN)

Il ressort d’un communiqué rendu public ce lundi, 26 décembre 2022 par le ministère de la défense nationale qu’un hélicoptère MI – 17 des Forces Armées Nigériennes (FAN) de retour d’un vol d’entrainement, s’est malheureusement écrasé lors de son atterrissage sur la piste militaire de l’aéroport de Niamey.

On déplore malheureusement la mort des trois (3) membres de l’équipage : un officier et un sous officier supérieur nigériens et un instructeur expatrié.

Une commission d’enquête pour déterminer les causes du tragique accident est déjà mise en place selon le communiqué.

Tamtaminfo présente ses condoléances émues aux familles des disparus, aux Forces Armées Nigériennes et au peuple nigérien. Qu’Allah leur fasse miséricorde !