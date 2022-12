Zinder, le président bazoum inaugura la centrale de zinder

Le président de la république, chef de l’état, SEM Mohamed Bazoum procédera à l’inauguration de la centrale thermique de zinder-kanya qui a une capacité de 22 mégawatts.

🟩Zinder, Capitale du Damagaram, ville historique et riche d’une culture séculaire, accueillera le Président de la République S.E.M Mohamed Bazoum du 28 au 30 Décembre dans le cadre d’une visite de travail et de proximité.

Le Chef de l’Etat et la délégation qui l’accompagne procédera, dès son arrivée, à l’inauguration de la Centrale Thermique de Zinder-Kanya, une des étapes phares, quand on sait que l’énergie constitue une des priorités du Programme de Renaissance III.

D’un coût total de 66,252 milliards de FCFA, cette infrastructure lancée le 3 août 2021 par le Chef de l’Etat, en marge de la fête de l’Arbre, aura une capacité fonctionnelle de 22 Mégawatts pour des besoins estimés à 16 Mégawatts.

Elle a été réalisée dans le cadre d’un partenariatpublic-privé (PPP) avec le maitre d’œuvre, la société mauritanienne ISTITHMAR West Africa, afin de résorber le déficit d’offres énergétiques, assurer totalement l’autonomie énergétique de la région et l’excédent permettra de couvrir même les besoins de la zone Niger Centre-Est (régions de Tahoua et Maradi). Ce déploiement énergétique relancera la croissance économique et débridera les initiatives entrepreneuriales de ces régions qui seront autosuffisantes à terme.

Les moyens conséquents consacrés durant les Programmes Renaissance acte I, II et III en amorce ont permis de relever le niveau d’accès à l’électricité de 8% en 2011 à 20% en 2022.

Source: Présidence de la Republique