LE NIGER SE DOTE D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE CYBERSECURITE (SNC) QUI PREVOIT LA CREATION D’UN CENTRE NATIONAL DE CYBERSECURITE(CNAC) ET D’UN LABORATOIRE CENTRAL D’INVESTIGATION NUMERIQUE (LABCIN).

Le Conseil des Ministres du 27 décembre 2022 a adopté le projet de Stratégie Nationale de la Cybersécurité.

L’objectif de cette Stratégie est d’assurer au Niger une transformation numérique durable et efficace, mais aussi de consolider la confiance des investisseurs et du public dans les technologies de l’information et de la communication. Elle couvre la période 2023-2027 et s’articule autour des quatre (04) lignes directrices suivantes :

la protection des usages du numérique par la population à travers le renforcement du cadre législatif, réglementaire et institutionnel ;

la protection et la sécurisation des infrastructures critiques nationales à travers le renforcement des capacités des structures opérationnelles et des ressources humaines ;

le renforcement de la confiance et la sécurité dans l’utilisation des TIC à travers la mise en place de dispositifs de prévention, de détection et de répression de cyberattaques ;

la promotion du partenariat public-privé et public-public en matière de cybersécurité à travers le renforcement de la coopération nationale, régionale et internationale.

Cette toute première Stratégie Nationale de Cybersécurité prévoit également la création d’un Centre National de cybersécurité (CNAC) et d’un Laboratoire Central d’Investigation Numérique.

La mise en œuvre de la SNC 2023-2027 permettra au Niger de rattraper son retard en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité, de réduire les risques liés à l’usage du numérique et d’amorcer une véritable transformation digitale du pays dans son ensemble.

Il faut rappeler que le Niger a ratifié la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel adoptée le 27 Juin 2014 à Malabo (Guinée Equatoriale).

Le Niger a également adhéré à la convention sur la cybercriminalité, signée le 23 novembre 2001 à Budapest par les Etats membres du Conseil de l’Europe et des autres Etats signataires.