Fondation BOA-Niger: L’année 2022, une année d’actions pour la Fondation Bank of Africa

L’année 2022 tire à sa fin. Elle a été pour la fondation BOA-Niger une année d’actions au profit des populations nigériennes dans les domaines de l’éducation, la santé, l’hydraulique ; la formation professionnelle et l’humanitaire. L’objectif ultime de la fondation BOA-Niger est d’améliorer substantiellement les conditions de vie des populations en agissant sur des domaines dans lesquels les interventions auront un impact positif sur les populations bénéficiaires. C’est ainsi qu’un certain nombre de localités de notre pays ont bénéficié du soutien de la fondation de BOA-Niger.

La Fondation Bank of Africa (BOA) a procédé, le 11 février 2022 à Tahoua, à la remise officielle d’infrastructures scolaires neuves et d’autres réhabilitées. Ces réalisations de la Fondation BOA au profit de l’éducation comprennent notamment deux (2) blocs de trois (3) classes neuves équipées de tables bancs et du bureau de l’enseignant ; la réhabilitation de deux (2) autres blocs de deux (2) classes chacun et un (1) bloc de deux (2) sanitaires. A travers ces réalisations, il s’agit, pour la Fondation BOA, de contribuer à l’amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissage pour les enseignants et leurs élèves.

Cet appui n’est pas le premier dans le secteur. En effet, en mai 2021, la Fondation BOA a remis à l’école primaire Route Filingué XV de Niamey, un bloc de trois (3) nouvelles classes et des sanitaires. Cet engagement de la Fondation BOA est motivé par le souci des autorités nationales de mettre fin aux classes en paillote et les drames récents que le pays a connus, où plusieurs écoliers ont péri dans des incendies de leurs classes en paillotes à Niamey et à Maradi. «Nous suivons avec une très grande attention tous ces événements malheureux subis par certaines écoles de notre pays ces dernières années dont certains ont endeuillé des familles et laissé des séquelles inoubliables sur certains de nos très jeunes enfants», a déclaré le président de la Fondation BOA, lors de la cérémonie. L’autre préoccupation de la BOA, en s’engageant dans le secteur de l’éducation, c’est de soutenir et accompagner l’éducation de la jeune fille.

Par ailleurs, ces appuis se sont poursuivis mais cette fois-ci dans le domaine du l’hydraulique. C’est ainsi que le 28 février 2022 à Daikindi sur la route de Say, la fondation BOA-Niger a donné le sourire aux lèvres aux populations de cette localité en mettant gracieusement à leur disposition l’eau potable à travers la construction d’un forage. Devant les populations enthousiastes, le représentant du président de la Fondation BOA a exprimé sa satisfaction de procéder à l’inauguration du forage de Diakindi. «Cette infrastructure hydraulique s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui à la population, d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement, pour lequel, la Fondation BOA accorde une importance particulière au même titre que les plus hautes autorités du Niger», a-t-il déclaré. A travers ces réalisations, la Fondation BOA entend accompagner les efforts de l’Etat et ceux des autres partenaires dans la prise en charge des préoccupations des populations. Ces actions traduisent aussi l’engagement sociétal du groupe BOA.

En effet, à l’occasion de cette journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars, les femmes de la Fondation du Groupe de la BANK Of AFRICA Niger ont choisi d’apporter leur soutien au profit des malades, notamment les femmes et les enfants éprouvés par le cancer qui demeure un sujet crucial de santé publique au Niger. Ainsi, elles ont procédé à la remise d’un important don constitué de molécules d’une valeur de sept millions quatorze mille cinq cent (7.014.500) FCFA et un concentrateur d’oxygène d’une valeur de deux millions cinq cent vingt-deux mille (2.522.000) FCFA au Centre National de Lutte contre le Cancer (CNLC).

Lors de la remise de ce don, la directrice générale adjointe de la Bank Of Africa et représentante du président de la Fondation du Groupe Bank Of Africa, Mme Niang Haoua a indiqué que le Groupe s’est engagé depuis 1995 à travers ses Fondations auprès des populations des pays dans lesquels il est implanté afin d’améliorer les conditions de vie des plus vulnérables et contribuer au développement local.

Emu par ce geste, le directeur général du CNLC, M. Abari Moustapha a transmis les remerciements des malades à la Fondation BOA pour ce geste combien important dans le cadre de la prise en charge de Cancer. Il a en outre rassuré les généreux donateurs que les produits seront utilisés à bon escient.

En outre, la Fondation Banque Of Africa (BOA) Niger avait procédé également le 24 mars 2022, à la remise officiellement un bloc de deux classes neuves et équipées ainsi que des sanitaires à l’école primaire du village de Guidan Alou dans la commune urbaine de Mayahi, région de Maradi.

Fidèle à son engagement et sa responsabilité sociétale, la BANK of Africa, a procédé au lancement, le 15 octobre 2022 à Zinder, d’un programme de formation au profit des jeunes de la région. Financée par la Fondation BOA à travers le cabinet Hub, ce programme qui concerne 120 jeunes vise à doter les jeunes inactifs des compétences leur permettant d’être aptes sur le marché du travail dans un contexte où l’économie numérique, l’inclusion financière, sociale et culturelle, etc. offrent beaucoup d’opportunité. Il s’agit à terme pour le groupe de la BOA de contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes et à l’amélioration des conditions de vie des populations. Le programme consiste en une formation complète, étalé sur six (6) semaines, alliant ateliers théoriques et pratique professionnelle à travers des modules en renforcement des compétences numériques, une boite à outils pour les compétences numériques ; des ateliers intégrés sur l’employabilité (rédaction de CV, life skills etc.), des cours d’anglais, des stages, un programme de mentorat.

Le 30 novembre 2022, la Fondation BOA Niger a offert 150 tables bancs et 12 chaises aux écoles primaires Garbado 1 et lossagoungou 5 respectivement dans les arrondissements communaux Niamey 4 et 1. En plus, la Fondation Banque Of Africa (BOA) Niger, a organisé, le jeudi 8 décembre 2022 à Niamey, une caravane de remise de don de vivres au profit des personnes vulnérables, reparties au niveau d’une quinzaine d’associations, orphelinats et ONG. Il s’agit entre autre du ‘’groupement ‘’Sourou ga kaanou’’ et ‘’groupement univers’’, de l’association Union Nationale des Aveugles du Niger ‘’UNAN’’, du centre d’accueil des enfants en difficultés familiales, de l’orphelinat le ‘’bon samaritain’’ et de l’ONG Action Développement Enfants du Niger (ADEN). D’une valeur de dix-millions de FCFA, le don de 360 kits est composé du riz, du savon et du lait en poudre.

Pour boucler cette longue liste d’actions à fort impact social, la fondation BOA-Niger a procédé simultanément le 15 décembre 2022, à deux remises officielles de classes équipées à Téra (Région de Tillabéri) et Agadez. A Téra, c’est l’école primaire Harikouka a bénéficié d’un bloc de trois salles de classe équipées avec deux blocs de deux latrines pour un montant total de 30.280.951 FCFA. Quant à Agadez, c’est l’école primaire Obitara qui a été appuyé en trois salles de classe équipées avec deux blocs de deux latrines pour un montant total de 34.841.674.

Par Hassane Daouda