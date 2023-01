Magaria : Le Président Bazoum annonce l’exploitation des potentialités hydrauliques dans le département

Le Président de la République Mohamed Bazoum a bouclé sa visite de travail et de proximité dans la région de Zinder, par un meeting géant organisé, le vendredi 30 décembre 2022 à Magaria, ville située à environ 90km au Sud de Zinder.

Le Président de la République est venu constater les conditions de vie des populations du Daoura.

Dans son adresse à la population, le Chef de l’État s’est dit très réjoui de visiter Magaria en tant que Président de la République.

« De la part de vos représentants, Magaria regorge d’énormes potentialités surtout hydrauliques jusque-là non encore exploitées », a indiqué le Chef de l’Etat Mohamed Bazoum avant de rappeler devant les populations que <<le programme sur la base duquel j’ai été élu comporte des projets sur lesquels nous pouvons exploiter ces ressources pour faire des cultures de contre saison ».

Le Président Bazoum a précisé que « le plan dont dispose l’Etat du Niger permettra d’apporter aux agriculteurs, les moyens nécessaires pour faire des cultures de contre saison ».

Selon le Chef de l’État, Magaria a aussi besoin d’infrastructures routières pour se développer, nous envisageons donc la construction de la voie Matamèye-Magaria, et celle de Tsastin broum à la frontière du Nigéria>>.

En 2023, a annoncé le Président de la République du Niger, « nous allons construire trois voies dans la région de Zinder, Tchadoua-Konan Bawada, Adaré-Maigatari, la voie allant de Tanout à Agadez et la voie entre Matamèye et Magaria ».

Sur le plan énergétique, le Président Bazoum a promis qu’en 2023, 79 villages de Magaria seront électrifiés. Selon toujours le chef de l’État « nous mettrons aussi un accent particulier sur l’éducation pour réduire la pauvreté et l’oisiveté, car mon programme ambitieux, qui me tient à cœur et qui nécessite beaucoup d’investissements c’est le secteur de l’éducation ».

De ce fait, les 36.000 classes en paillotte seront remplacées par celles en matériaux définitifs.

Pour le Président nigérien, « nos jeunes sont notre richesse et nous devons les éduquer ». En ce qui concerne l’éducation des jeunes filles, le Chef de l’État a fait savoir « qu’elles seront entièrement prises en charge>> à travers des internats qu’il va construire dans toutes les communes où il y a un CEG tout en promettant d’apporter aussi des reformes dans l’enseignement professionnel et technique.

Sur le cas de la migration des femmes et jeunes vers les pays voisins, à partir de Kantché, et Magaria dans les communes de Tsatsinbroum et Koiya, le Président a appelé les hommes à prendre soin de leurs femmes et enfants pour combattre ce fléau.

Le Président de la République n’a pas manqué de saluer les efforts des FDS pour avoir préservé, jusque-là, la paix et la sérénité dans le chef-lieu du département de Magaria.

Notons qu’auparavant le Préfet de Magaria et le Maire de la commune ont tour à tour pris la parole pour remercier le Président et la délégation qui l’accompagne pour cet honneur fait au département de Magaria.