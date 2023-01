Tribune citoyenne: Mohamed Bazoum, le besoin inextinguible de Peuple

Au regard de l’enthousiasme et du volontarisme encore intacts , affichés par le Président Mohamed Bazoum , à l’occasion de la visite de travail à Zinder, il y a des raisons objectives d’espérer que l’Année 2023 soit celle de l’élargissement et de l’approfondissement du chantier de construction nationale , selon sa Vision et sa Méthode de gestion des Affaires de l’État.

Pour le Nigérien Tout Court ( NTC) , que nous sommes, cela est un Devoir citoyen normal que d’être attentif aux Actions du Président de la République. L’objectif visé étant de tenter d’en apprécier les Cohérences et impacts véritables sur les conditions de vie de nos Concitoyens, particulièrement ceux dans des conditions de fragilité sociale et économique .

La visite de travail en cours dans la Région de Zinder, en fin d’année , à trois mois du second anniversaire de son accession à la Magistrature Suprême de notre pays, nous offre une fenêtre idéale pour nous prêter à un tel Exercice .

D’emblée il convient de féliciter Dr Haboubacar Manzo , Membre de la Délégation présidentielle , un NTC, qui avec son enthousiasme, et sa générosité reconnus , ne cesse de nous informer dans un Art dont il a le secret , sur les Actions du Gouvernement en général, et sur les Étapes du séjour du Président Mohamed Bazoum dans la Région de Zinder, en particulier . Il sait susciter l’intérêt.

C’est donc l’exploitation de ses différents comptes-rendus qui nous ont permis d’asseoir la presente Réflexion.

Nous avons publié des Tribunes Citoyennes durant l’année qui se termine, sur la MG-MB ( Méthode de Gouvernance Mohamed Bazoum), des alertes sur les risques liés au seuil de ” Flétrissement social “, sur l’impérieux besoin de produire de l’Intelligence stratégique multiforme. Nous avons apporté notre contribution-Reflexion sur d’autres Thématiques d’intérêt national ou sous-regional.

A l’occasion, nous avons tenté de mettre en exergue les limites et autres contraintes qui pèsent sur la bonne exécution des Actions publiques du Président.

Dans cette démarche nous n’avons pas manqué de souligner également les avantages et les désavantages liés aux qualités humaines intrinsèques de l’homme d’État Mohamed Bazoum.

Cest fort des éléments et constats , fruits de ces Réflexions, et au regard de la dernière Actualité à travers cette visite de travail dans la Région de Zinder , que nous sommes davantage conforté dans les grandes Conclusions tirées antérieurement.

Dans ce billet léger nous en citerons simplement trois ( 3 ). Un développement plus conséquent sur l’ensemble des Conclusions pourrait suivre à l’occasion.

1. Nous retenons qu’un Homme politique cest un composite de défauts et de qualités.

Toutefois c’est d’avantage les qualités qui doivent primer et marquer son Action publique . Concernant le Président Mohamed Bazoum, il ressort que par déformation professionnelle, le philosophe , le ” Moi ” s’adonne à des développements qui l’écartent parfois de l’explication simple et compréhensible par les Citoyens ordinaires. Ce qui souvent est assimilable à une liberté vis-à-vis des convenances socioculturelles ou diplomatiques.

Du reste il en est conscient. Mais comme il l’a souligné dans une interview sur le Mali : ” On ne change pas le caractère d’un homme après 60 ans “.

Donc il faut accepter l’Homme comme il est , avec ses qualités et ses défauts.

2. Le Peuple, ses besoins et son opinion , demeurent sa Boussole.

La visite en cours dans la Région de Zinder en est une illustration parfaite.

Sur cette caractéristique de son Action politique, son parcours de Syndicaliste et , son attachement aux idéaux progressistes, expliquent certainement sa quête de Rencontres avec les populations, son besoin d’immersion dans le peuple profond pour en capter les aspirations .

Personnellement nous aimerions y adjoindre une autre explication tout aussi essentielle : sa ” Nomadicité”, c’est à dire l’ensemble des valeurs sociales Fondamentales du monde Nomade dont il est issu. Ces Valeurs sociales Fondamentales le premunisent également contre des défauts catastrophiques pour un Homme politique : la Tricherie et toutes les sous-contrevaleurs subséquentes ( Mensonge, méchanceté, vol, ingratitude etc. ).

3. La politique ne peut être une Course de vitesse

Malgré l’urgence des problèmes , cest la réalité socio-économique qui commande.

La meilleure des Volontés est obligée de composer avec ” la contrainte réalité ” .

Cependant il ya toujours une possibilité d’imprimer sa marque et d’impacter positivement l’Histoire du pays.

Il suffit de créer les conditions pour produire de l’intelligence stratégique. Elle permettra d’exploiter les contraintes liées à réalité du terrain socio politique ; et d’avancer sereinement . Naturellement cette aptitude induit la disponibilité d’une capacité à produire ladite Intelligence stratégique.

Notre pays regorge d’énormes Ressources humaines de grande qualité capables de relever un tel Défi.

Au demeurant,le Président Mohamed Bazoum avance à un rythme qui lui est imposé par le Contexte géopolitique international, les déficits structurels sociopolitiques hérités qu’il faut résorber, les acquis à consolider.

Son éducation nomade lui a certainement enseigné que la Caravane part à son rythme . Et donc en bon nomade, sa conception du temps est nécessairement différente de la frénésie observée chez certains concitoyens.

Sous nos Cieux il vaut mieux aller lentement et sûrement pour réduire les coûts socio-économiques d’inopportunité . Enfin nous nous devons de rappeller une fois de plus, relativement à ce principe , qu’il y a un besoin de produire de l’intelligence stratégique multiforme , d’initier sans frilosité de Grandes Rencontres d’Appropriation citoyenne sur les sujets d’intérêt national ( Sécurité-defense de la Nation, les chantiers de mobilisation- employabilité des jeunes etc. ).

Bonne Année 2023

Par Elh Maiga Alzouma Nigerien Tout Court, NTC