BAGRI: Les incriminés au gnouf

Les personnes interpellées à la PJ et déférées devant le juge d’instruction du pôle économique ont toutes été placées sous mandat de dépôt à la prison civile de Say pour les uns et à la prison de Kollo pour les autres.

Le Directeur général Monsieur Maman Lawan Mossi, trois (3) cadres, un (1) planton de la Banque et un électricien de l’assemblée nationale sont, entre autres, concernés par le mandat de dépôt du juge.

L’un (1) des deux (2) comptes avec plus d’un (1) milliard de francs CFA porte le nom du planton et l’autre avec plus de trois (3) milliards de francs CFA appartient à l’électricien.

Cette opération dite FARAUTA BUSHIA en cours à la BAGRI se poursuivra à coup sur dans d’autres institutions afin de débusquer tous les malfrats qui y sont tapis.