Travailler main dans la main avec les Etats-Unis pour les efforts de développement et de défense.

Le Ministre de la Défense Nationale Alkassoum INDATTOU a réceptionné officiellement cet après-midi à la Base Aérienne 101 de Niamey, un avion C 130 au profit de l’Armée Nigérienne. Le 3ème du genre offert par les États-Unis d’Amérique au Niger. Cet important appui vient à point nommé au moment où l’armée nigérienne monte en puissance.

On peut dire sans risque de se tromper que la coopération entre les États Unis et le Niger reste au beau fixe surtout dans ce contexte d’insécurité ou le président de la république, SEM Mohamed BAZOUM n’a n’a cessé de réitérer que les forces armées Nigériennes ont un grand besoin de matériel moderne afin de se défendre et sécuriser eux mêmes le territoire national.

Les équipes de diplomates de l’ambassade des États Unis et du Niger sont engagés dans la mise en place d’un partenariat gagnant gagnant surtout de changements positifs par le développement et la défense.

L’armée américaine et d’autres équipes du département défense collaborent avec l’armée et la police nigériennes dans tout le pays.