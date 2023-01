La date du samedi, 7 janvier 2023, immortalise Feu Sanoussi Tambari Jackou avec le lancement des activités de la Fondation portant le nom de l’illustre disparu, cinq (5) mois et vingt (20) jours après son décès. C’est l’Hôtel Bravia de Niamey qui a eu le Privilège d’accueillir des membres du gouvernement, des acteurs de la société civile et des personnalités politiques ainsi que de plusieurs invités de marque issus de toutes les couches composant la société nigérienne pour le lancement des activités de la Fondation.

La Fondation Sanoussi Tambari Jackou (FSTJ) consacre ses activités à la promotion de la démocratie, des droits humains fondamentaux et de la bonne gouvernance.

Dr Hadiza Jackou, prenant la parole au nom de la famille, a remercié, d’abord, les invités venus nombreux pour honorer de leur présence la cérémonie de lancement des activités de la FSTJ.Ensuite, elle a rappelé l’homme politique remarquable et fervent défenseur de la démocratie et de l’état de droit qu’a été Feu Sanoussi Tambari Jackou. Enfin, elle précise que la FSTJ est créée pour perpétuer l’héritage de Sanoussi Tambari Jackou afin qu’il traverse les générations.

Les générations doivent connaitre l’homme de science qu’a été Sanoussi Tambari Jackou, maîtrisant bien le saint coran, un enseignant de l’université, un économiste, un promoteur de journaux, un syndicaliste et un homme politique hors pair qui avait occupé des grandes fonctions administratives, politiques et électives dont entre autres, le poste de député, ministre, conseiller des Présidents de la république. Dr Hadiza indique également que de son vivant, le doyen Sonoussi Jackou a fortement défendu et fait la promotion de la liberté de la presse au Niger.

L’éloquence, le franc-parler et le courage de feu Sanoussi Tambari Jackou ont marqué les nigériens et ont résonné au delà des frontières de notre pays. Il a toujours usé d’un langage direct et véridique lors de ses prises de parole, certaines de ses prises de position sont gravées dans la mémoire commune. La Présidente de la FSTJ, Dr Hadiza Jackou a terminé ses propos en soulignant que la fondation reste ouverte à toute personne, physique ou morale, qui partage les même idéaux que Feu Sanoussi Tambari Jackou.

Dr Malick Haido, Secrétaire exécutif, tout en précisant le contexte et les conditions qui ont conduit à la création de la FSTJ, déclare le caractère apolitique, non confessionnel de la fondation afin de diffuser et préserver le patrimoine exceptionnel légué par Sanoussi Jackou. Il s’agit notamment de la promotion et de la défense de la bonne gouvernance, l’Etat de droit et la justice sociale qui étaient ses leitmotivs durant sa vie. La FSTJ vise à faire connaitre aux générations futures ce que fut le président Sanoussi Tambari Jackou concluait ainsi ses propos, le Secrétaire Exécutif.



Par Balkissa Ibrahima