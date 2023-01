Necrologie: l’ancien ministre Oumarou Hadari n’est plus…

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune. Toute âme goûtera à la mort. Ainsi ce matin est parti à jamais Oumarou Hadari. Homme politique, ancien ministre sous le président Tandja, l’homme était connu et apprécié dans le monde de la culture nigérienne où il occupait une place de choix.

Grand compositeur, il a à son actif plusieurs chansons qui ont remporté des prix lors des festivals de la jeunesse.

On lui doit entre autres, l’hymne de la jeunesse, l’hymne du MNSD-Nassara et plusieurs autres chansons célèbres. Enseignant de formation, il a occupé plusieurs postes de responsabilité tout au long de sa riche carrière.

Tam-tam info compati à la grande douleur du peuple nigérien et de sa famille, tout en priant le très miséricordieux de l’accueillir dans son paradis éternel.

Repose en paix, Grand.