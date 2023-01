Le Président Bazoum s’est entretenu avec le Ministre espagnol des affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération

Le Président de la République, Mohamed Bazoum s’est entretenu, hier, mercredi 11 janvier 2023 à son cabinet, avec le Ministre espagnol des Affaires Etrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, M. Albares Bueno Jose Manuel en visite de travail au Niger.

La Coopération bilatérale entre le Niger et l’Espagne, la question sécuritaire, et l’éducation de la jeune fille étaient au centre de l’entretien entre les deux personnalités. « L’objet de cet entretien avec le Président Mohamed nigérien est double. Il s’agit de transmettre les salutations du président du Gouvernement espagnol et de sa Majesté le Roi au Niger et à son peuple, et aussi toute l’admiration que l’Espagne a pour le travail que le gouvernement du Niger fait pour donner de la stabilité et de la démocratie au Niger dans des circonstances très complexes et très difficiles », a indiqué le diplomate espagnol à l’issue de l’entretien.

« J’ai aussi transmis l’amitié, la reconnaissance et l’assurance que le Niger va continuer à être un partenaire de choix pour l’Espagne », a ajouté M. Albares. Le diplomate espagnol a également indiqué qu’ils ont parcouru les grands axes du programme de la coopération espagnole dont les fonds ont été triplés et estimés à 60 millions d’euros pour les quatre années à venir.

« Nous avons ensuite passé en revue un peu les principales priorités de développement rural du Niger et aussi parlé d’un projet qui est cher au Président Nigérien auquel l’Espagne va participer pour la Première fois qui est l’éducation de la jeune fille », a poursuivi M. Albares Buenos qui a aussi indiqué avoir « bien compris la double logique de donner une éducation de qualité aux filles pour assurer l’égalité Homme-Femme et en même temps pour pouvoir maîtriser la croissance de la population qui autrement deviendra un défi phénoménal pour le Niger ».

Il a alors rassuré que son pays donne « une grande valeur à la parole et aux opinions de nos amis du gouvernement du Niger, et veut avoir leurs opinions sur la région, sur la CEDEAO, et sur comment l’Espagne peut aider la région du sahel en tant que futur président de l’Union Européenne ».

Le ministre nigérien chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Hassoumi Massoudou s’est dit « très réjoui » de l’engagement de l’Espagne à faire du Niger un pays de concentration de sa coopération.

Cet engagement, selon le diplomate nigérien, « fait de l’Espagne un des principaux partenaires bilatéraux du Niger dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’éducation, notamment celle de la jeune fille et aussi dans le domaine de l’humanitaire qui se déploie vers la stabilisation et le développement ».

« A travers les engagements pris par l’Espagne, notamment celui de porter rapidement son aide publique au développement à 0,7% de son Produit National Brut, cette coopération va davantage se développer », s’est réjoui M. Hassoumi Massoudou.

Notons également que l’Espagne prendra à partir de juillet 2023 la Présidence de l’Union Européenne et inscrira cette présidence vers davantage d’ouverture et d’actions de l’aide au développement.

L’Espagne signe un document cadre d’Association Pays 2023-2027 avec le Niger pour une enveloppe d’environ 40 milliards de FCA

Le Ministre d’Etat Nigérien chargé des Affaires Etrangères et de la coopération, M. Hassoumi Massoudou et son homologue du royaume d’Espagne en charge des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la coopération, M. José Manuel Albares ont signé également hier, mercredi 11 janvier 2023 à Niamey, le Document Cadre d’Association Pays Espagne Niger 2023-2027 pour une enveloppe prévisionnelle estimée à 60 millions d’Euros, soit environ 40 milliards de CFA.

La visite au Niger du ministre espagnole en charge des affaires intervient au lendemain de la tenue à Niamey de la 3ème Réunion de la Commission Mixte de Coopération Niger -Espagne, ayant permis d’adopter ce Document Cadre d’Association Pays Espagne Niger 2023-2027.

Dans son intervention à cette occasion, le ministre d’Etat, Hassoumi Massoudou a expliqué que ce programme 2023-2027 est le résultat d’une évaluation positive du cadre d’association pays 2014-206 et prolongé jusqu’à 2022.Aussi, a-t-il indiqué, ’’ce nouveau cadre d’association pays Niger Espagne 2023-2027, qui s’inscrit dans la nouvelle stratégie commune de coopération au développement, est doté d’une enveloppe prévisionnelle estimée à 60 millions d’Euros, soit environ 40 milliards de CFA, sera mis en œuvre au cours de la période susmentionnée et ciblera plusieurs domaines prioritaires de développement économique et social du Niger‘’. Il s’agit notamment de l’éducation, la formation professionnelle, la santé, l’emploi des jeunes, la stabilisation et le développement des zones fragiles, l’agriculture et l’irrigation, ainsi que les services sociaux de base.

Le ministre de faire savoir que la vitalité de la coopération entre le Niger et l’Espagne s’est illustrée d’abord par l’ouverture de l’Ambassade du Royaume d’Espagne au Niger, ensuite par celle du Bureau Technique de Coopération espagnole, chargé de coordonner le Programme de coopération hispano-nigérienne.

Hasssoumi Massoudou de rappeler que ‘’depuis l’approbation du 3ème Plan Directeur de la coopération espagnole 2009-2012, le Niger est passé du pays « d’attente spéciale » à la catégorie des pays du Groupe A « d’Association élargie », c’est-à-dire les pays de concentration de la coopération espagnole, ‘’ce qui fait aujourd’hui de l’Espagne l’un des principaux partenaires bilatéraux du Niger, en termes d’appui aux actions de développement’’.

Après avoir souligné que le Niger et l’Espagne ont une convergence de vues sur tous les sujets majeurs, avec fil conducteur, la promotion de la paix et de la sécurité internationale, le Chef de la diplomatie Nigérienne d’ajouter que cette visite de la délégation espagnole au Niger est aussi une occasion de rappeler, pour s’en féliciter, le concours précieux de l’Espagne dans le cadre de la formation des Forces de Sécurité à travers la mission GARSI et le soutien constant aux initiatives multiples et importantes, dans le cadre de l’Union Européenne et des institutions internationales de Développement.

Le ministre d’Etat de faire savoir qu’il s’agit là d’un financement très important pour le Niger, qui cadre parfaitement avec le Programme de la renaissance acte 3, la Déclaration de la Politique Générale du premier ministre et le PDES 2022-2026.Le ministre a enfin invité le royaume d’Espagne, qui a une vocation africaine, par sa géographie et par son histoire, à prendre part dans la responsabilité de la construction de la paix et du développement dans la région.

José Manuel Albares a pour sa part souligné qu’il a eu des échanges de qualité, riches et utiles avec son homologue nigérien et aussi de la convergence des points de vue autant sur l’analyse de la relation bilatérale comme de la relation régionale dans le sahel et de l’Afrique occidentale.‘’Et si, je suis ici aujourd’hui c’est parce que l’Espagne considère le Niger comme un partenaire stratégique, mais surtout un pays ami, un pays stable avec lequel on travaille depuis longtemps, et je suis aussi ici parce que la région dans laquelle le Niger se trouve, le sahel, est devenue une zone prioritaire et stratégique pour plusieurs raisons pour l’Espagne et pour l’Europe, notamment le terrorisme, la pauvreté, le changement climatique, l’ insécurité alimentaire, la lutte contre la traite des êtres humains, et les crimes organisés’’, a-t-il noté. D’après lui, l’Espagne présidera pour la troisième année de suite l’Assemblée Générale de l’Alliance Sahel, principale plateforme de coordination des partenaires internationaux au sahel.Selon, l’hôte du Niger, les relations économiques sont aussi au menu de leurs échanges, tout en annonçant par la même occasion qu’au Niger il y’aura le forum économique UE-Niger en février et la conférence sur l’Energie solaire en mai ; mais aussi la conférence des énergies renouvelables à Madrid en février à laquelle est invité le ministre nigérien en charge de l’Energie. Autant d’occasion pour donner un élan à des relations économiques loin de nos ambitions ‘’.‘’Trois axes sont aussi prioritaires en matière des affaires d’intérieur, le travail conjoint de la Police Nationale Espagnole à côté de la police du Niger dans les projets ECI-Migrations et ECI -Contre -terrorisme (avec la police française), le travail de la Guardia Civil dans la formation des unités GARSI et la présence de l’Espagne en Eucap -Sahel Niger’’, a révélé le ministre José Manuel Albares qui ne manquera pas de faire comprendre la priorité que la présidence espagnole de l’UE en 2023 accordera à l’Afrique et que pendant cette présidence ils tiendront une réunion de haut niveau sur l’investissement transformateur en Afrique centrée sur la création d’emploi.

Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence des secrétaires généraux des ministères en charge de la question et des proches collaborateurs du ministre des affaires étrangères du Niger, les deux personnalités ont procédé à des échanges de cadeaux symboliques.

Source: ONEP