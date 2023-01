Disparition de la SEEN: l’état reprend la gestion de l’eau

Le 1er conseil des ministres de l’année 2023 s’est tenu hier sous la présidence du chef de l’état, Mohamed Bazoum.

Parmi les importantes décisions prises au conseil, il y a la création d’une nouvelle société chargée de la gestion de l’eau potable.

Ainsi au TITRE DU MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT.

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant création d’une Société d’Etat dénommée « la Nigérienne des Eaux ».

Le présent projet de décret a pour objet de créer une société d’Etat, conformément au décret n° 2021-925/PRN/MF du 1er novembre 2021, portant création, tutelle et contrôle des entreprises publiques.

Cette société a pour mission de prendre en charge le service de production, de transport et de distribution de l’eau potable au Niger’’, une mission dévolue auparavant à la société d’exploitation des eaux du Niger (SEEN), créée en mars 2001 suite à une restructuration du secteur de l’hydraulique urbaine au Niger. Elle était une filiale du groupe VEOLIA, repreneur stratégique. Elle est liée à l’Etat et la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) à travers un contrat d’affermage.

A titre de rappel, depuis le 19 octobre 2022, le gouvernement du Niger a décidé de ne plus renouveler le contrat d’Affermage pour la Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) du groupe français VEOLIA, contrat qui est arrivé à échéance le 31 décembre dernier.

C’est une décision à saluer, car l’eau est un élément de souveraineté, sa gestion incombe à l’état.

Il était intenable que l’eau produite par les nigériens et pour les nigériens soit commercialisée par une puissance étrangère.